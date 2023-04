Il Seminario “Mondi e soggetti della cura: le pratiche di cittadinanza come sfida per il cambiamento sociale”

Arezzo, 21 aprile 2023 – “Mondi e soggetti della cura: le pratiche di cittadinanza come sfida per il cambiamento sociale” è il titolo del seminario che si terrà il 27 aprile alle ore 10.15, nell’Aula 1 del Campus universitario del Pionta dell’Università di Siena ad Arezzo (viale Cittadini, 33).

Si tratta del secondo evento organizzato dall'Associazione Italiana di Sociologia (AIS), la più antica ed ampia società scientifica italiana in ambito sociologico, Sezione Vita Quotidiana, del ciclo “In Memoria di Elena Pulcini”, filosofa e accademica nota per il suo impegno scientifico e civile legato alle grandi sfide della società contemporanea.

Il Seminario si propone di far luce sulle opportunità e le sfide legate alla pratica della cura nel quotidiano e alle sue implicazioni in termini civici e politici. La dimensione collettiva della cura è emersa con nettezza negli ultimi due decenni in molte ricerche che hanno messo in luce la centralità di pratiche organizzative dal basso, in grado di articolare in diversi contesti pratiche mutualistiche, dapprima per rispondere ai bisogni generati dalla crisi economica, quindi per affrontare la diffusa domanda di “cura” causata anche dalla pandemia. Il focus della riflessione va alle iniziative quotidiane di cura e cittadinanza, con particolare riferimento alle (ri)articolazioni della pratica della cura nella socialità quotidiana della famiglia, delle reti amicali, degli spazi ordinari di produzione e riproduzione e alle loro potenzialità in termini di rielaborazione dei concetti di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza.

Dopo i saluti di Cristina Capineri, Direttrice del Dipartimento di Scienze Storiche, politiche e sociali dell’Università di Siena, interverranno: Ota de Leonardis, dell’Università Milano Bicocca; Katleen Lynch, dell’University College di Dublino; Stefania Barca, dell’Università di Santiago de Compostela; Lorenzo Zamponi, della Scuola Normale Superiore Firenze.

L'introduzione e il coordinamento dei lavori saranno a cura di Francesca Bianchi dell’Università di Siena e Lidia Lo Schiavo dell’Università di Messina.

L'evento potrà essere seguito anche online, informazioni sono pubblicate all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/arezzo-seminario-mondi-e-soggetti-della-cura.