Il Roseto della Musica, VIII edizione del festival

Arezzo, 6 luglio 2023 – Dall' 8 al 15 luglio prossimo, il Centro Interculturale "Don Giuseppe Torelli" e Museo della Memoria di San Pancrazio, nel Comune di Bucine, ospiterà il Festival Internazionale IL ROSETO DELLA MUSICA – Masterclass e Concerti, ideato e realizzato, per l'ottavo anno, dall’Associazione Culturale D.I.M.A. – DoReMi International Music Academy di Arezzo insieme all’Amministrazione comunale di Bucine, in collaborazione con il Liceo Musicale "F. Petrarca" di Arezzo. Il Festival rientra tra i progetti legati alla tematica Musica e Memoria dell’Associazione D.I.M.A. di Arezzo, con sede in Casa Petrarca (AR), diretta dal maestro Giorgio Albiani, docente di chitarra e delegato all'internazionalizzazione al Conservatorio Statale di Musica “L. Cherubini” di Firenze.

Il nucleo centrale in cui si svolgerà il Festival è il Centro Interculturale "Don Giuseppe Torelli" e Museo della Memoria di San Pancrazio, nel Comune di Bucine (AR). Un Luogo della Memoria, rappresentato dal suo roseto da cui il Festival trae ispirazione e il nome, dove si incontreranno docenti e allievi provenienti da Italia, Francia, Cina per condividere l’esperienza dell’arte e della musica, linguaggi che più di altri hanno a che fare con la memoria e le coscienze individuali.

Le Masterclass di chitarra saranno tenute da Giorgio Albiani, docente al Conservatorio Statale di Musica “L. Cherubini” di Firenze, Adriano Walter Rullo, docente al Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” di Avellino ed Eduardo Isaac, Universidad Nacional del Litoral e Univ. Autonoma de Entro Riso, Conservatorio "L. Gianneo" de Mar del Plata (Argentina). Novità del 2023 il corso di Alto perfezionamento di Flauto con Filomena De Pasquale, docente al Conservatorio Statale di Musica "B. Maderna" di Cesena. Maestri collaboratori e assistenti saranno Serena Meloni, Roberto Rossi e Gilberto Russo dell’Accademia D.I.M.A. di Arezzo. Si riconfermano anche per questa edizione il corso di Alto Perfezionamento di Pianoforte tenuto da Sebastian Maccarini e il laboratorio multimediale SoundLab a cura di Roberto Rossi, entrambi docenti al Liceo Musicale Petrarca di Arezzo.

Il festival sarà inaugurato con il concerto di lunedì 10 luglio, ore 21:15 nella Chiesa di San Pancrazio con due formazioni da camera: il duo formato da Marta Mazzini, flauto e Omar Cyrulnik, chitarra con un programma dedicato alla storia del Tango. A seguire il duo di Catherine Daniela Bruni, violoncello e Sebastian Maccarini, pianoforte che ripercorreranno alcune delle più belle pagine della letteratura per questa formazione.

La stagione concertistica prosegue mercoledì 12 luglio, ore 21:15 al Leccio di Bellavista - Fattoria Casabianca di Bucine con il concerto del chitarrista Eduardo Isaac dall'Argentina che proporrà un programma di musica sudamericana tra tradizione e contemporaneità, e del Counterpoint Duo formato da Filomena De Pasquale, flauto e Giorgio Albiani, chitarra con musiche di Boutros, Ibert, Santucci e Piazzolla.

Giovedì 13 luglio, ore 21:15 - Chiesa di San Pancrazio Concerto degli allievi, con gli allievi partecipanti alla settimana di masterclasses che si alterneranno in qualità di solisti, in ensembles e in orchestra.

La settimana si concluderà venerdì 14 giugno al Centro Interculturale "Don Torelli" con una Lab-performance e festa finale con la performance finale del laboratorio SoundLab curato da Roberto Rossi.

Tutti i concerti sono a INGRESSO GRATUITO