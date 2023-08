Il ritmo di New Orleans a Civitella in Val di Chiana con i Cambria Funky Style

Arezzo, 2 agosto 2023 – Il Festival delle Musiche torna a Civitella in Val di Chiana per rinnovare l’incontro con la manifestazione Calici sotto la Torre in collaborazione con Slow Food Val di Chiana. Sabato 5 agosto, con inizio alle ore 22:00, le vie del centro storico di Civitella in Val di Chiana, a partire da Piazza Don Alcide Lazzeri, saranno animate dal ritmo estivo dei “Cambria Funky Style”. La partecipazione alla serata è gratuita mentre si segnala, per prendere parte alla cena in piazza, la prenotazione al numero 3345827261. L’evento è a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Civitella in Val di Chiana.

La Cambria è un’orchidea rossa che in natura non esiste ma nasce artificialmente dall’innesto delle altre orchidee. “L’innesto” di diversi musicisti all’interno dello spettacolo può creare dinamiche divertenti e un po’ di pepe nella street band. “Cambria Funky Stlyle” è ritmo, colori e vitalità. Uno spettacolo scoppiettante, la lezione delle band di strada di New Orleans ben impressa, improvvisazione, energia e un certo fascino che non guasta di certo. Spettacolo non soltanto da ascoltare ma anche da ammirare. Arrivano dalla provincia di Pisa e travolgono gli spettatori con il loro entusiasmo contagioso. Fiati e percussioni al servizio del funky e dello swing, un grande palcoscenico a cielo aperto animato dalle evoluzioni sonore delle ragazze e dei ragazzi della Cambria Funky Stlyle. Una formazione esplosiva. Impossibile non farsi attirare nella loro rete sonora.

Info Festival: Officine della Cultura, tel. 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected] Ulteriori informazioni: www.festivaldellemusiche.it.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz on the Corner, AS Monteservizi con il sostegno della Regione Toscana e dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino