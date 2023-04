Il Re delle Indie, anteprima all’Eden del docufilm dedicato alla Giostra del Saracino

Arezzo, 27 aprile 2023 – Domenica 14 maggio, con inizio alle ore 20:30, il Cinema Eden di Arezzo ospiterà la prima proiezione al pubblico del film/documentario “Il Re delle Indie”. L’evento è stato presentato questa mattina presso il Cinema Eden alla presenza del regista, sceneggiatore e produttore del film Gaetano Maria Mastrocinque, nato ad Arezzo nel 1990, laureato presso l’Università degli Studi di Firenze in Sociologia e Politiche Sociali, diplomato in regia cinematografica presso la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano.

«Con “Il Re delle Indie” prosegue da parte ddel Cinema Eden e di Officine della Cultura l’impegno per la promozione e valorizzazione degli artisti del nostro territorio e delle produzioni indipendenti – così Michele Squillace, responsabile della programmazione dell’Eden. – Inoltre ospitare l’opera di Gaetano è per noi un piacere perché è un regista che ha una firma moderna, appassionante, capace di un racconto intergenerazionale».

“Il Re delle Indie”, primo lungometraggio di Mastrocinque, rappresenta un viaggio empatico nell’antico torneo cavalleresco che, per molti aspetti, disegna la città di Arezzo, non solo tra vicoli e quartieri, non solo nel cuore e nella memoria di tanti quartieristi, ma anche per chi arriva in città da turista, visitatore più o meno consapevole, o chi della città sente parlare per i suoi tanti meriti. Un docufilm sul filo di una narrazione condotta dal Re della Piazza Martino Gianni, intervistato prima del suo ritorno come preparatore di Porta Sant’Andrea, che certo farà la storia della Giostra del Saracino, e di questo tempo storico particolare, con i suoi protagonisti, i vincitori e gli sconfitti, dedicato com’è al racconto del lato agonistico del torneo, del centro da colpire per fare la differenza, fuori e dentro la piazza, della sua materia più umana e allo stesso tempo sociale, delle interviste inedite, di uno sguardo filmico incaricato d’indagare il particolare, tralasciando deliberatamente la documentazione storica anche se non mancano preziosi materiali d’archivio.

Il progetto, concluso nel 2019, esce dunque dalla sosta a cui è stato costretto dalla pandemia e si prepara, da Arezzo, a raggiungere un pubblico il più variegato possibile, presentando l’antica sfida di una città che ha saputo mantenere con la sua storia, e con la vita che l’attraversa, un rapporto autentico e profondo. Erano presenti alla conferenza anche Stefano Baldi e Sauro Serrotti, rispettivamente Direttore Marekting e CEO di Caurum, tra i partner economici dell’intero progetto filmico.

I biglietti sono già in prevendita presso il circuito del Cinema Eden di Arezzo: https://cinemaeden.ticka.it/. Ulteriori informazioni e “pillole” legate ai tanti protagonisti presenti nel docufilm sono visibili visitando la pagina facebook della produzione dal titolo “Il Re delle Indie”