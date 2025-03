Il progetto “Dimmi, Storie e Persone”, le iscrizioni

Arezzo, 13 marzo 2025 – Il progetto “Dimmi, Storie e Persone”, che ARCI Firenze porterà avanti con EuropeDirect, attingerà alle oltre 600 testimonianze autobiografiche raccolte nelle passate edizioni del concorso DIMMI-DIARI MULTIMEDIALI MIGRANTI, promosso da diciassette organizzazioni operanti a livello nazionale: patrimonio di inestimabile valore per la testimonianza del contemporaneo e per la costruzione di una futura memoria condivisa.

Attraverso incontri che coinvolgeranno docenti, studenti delle scuole superiori, associazioni di persone migranti o con background migratorio, universitari, utenti delle biblioteche e la cittadinanza tutta, la città di Firenze diventerà un luogo di riflessione e confronto sul tema della migrazione e della società che stiamo costruendo, sfidando stereotipi e semplificazioni e favorendo la creazione di una cittadinanza globale consapevole.

DIMMI, STORIE E PERSONE combatte l'indifferenza e l'ignoranza, minacce non solo per le persone vittime di discriminazione, ma anche per una società aperta e diversificata, e costruisce campi e strumenti di azione, perché di fronte al razzismo e alle discriminazioni l'inazione non è un'opzione.

Gli eventi si terranno in vari luoghi della città di Firenze, come biblioteche, scuole, circoli ARCI, spazi aperti della città. Il primo di questi è in programma Giovedì 20 Marzo alle ore 18:00 e si svolgerà al circolo SMS di Rifredi. L'evento, in collaborazione con la Commissione territoriale DiMMi di Uni Firenze, si intitolerà “Nella stessa acqua” e vedrà la partecipazione anche di Sonia Lima Morais, autrice vincitrice dell’edizione 2023 di DiMMi, con la sua storia “Sguardo nero”. L'incontro, in occasione della Giornata internazionale d’azione contro la discriminazione razziale rientra nella XXI Settimana di azione contro il razzismo, in programma dal 17 al 23 marzo 2025. Per info su tutti gli eventi segui le pagine social Europe Direct e ARCI Firenze.

Le testimonianze raccolte saranno protagoniste del podcast realizzato da Novaradio, la radio comunitaria dell’ARCI di Firenze.

***

COME PARTECIPARE AL CONCORSO DIMMI-DIARI MULTIMEDIALI MIGRANTI Chi ha vissuto un’esperienza di migrazione può inviare il proprio racconto autobiografico entro il 31 marzo 2025. Le opere possono essere testi scritti, file audio, fotografie, e-mail, lettere, disegni, cartoline, video, in qualsiasi lingua, purché accompagnati da una traduzione.

La decima edizione introduce una novità: l’ampliamento del Comitato scientifico, ora arricchito da quattro rappresentanti nominati dagli autori e dalle autrici delle precedenti edizioni.

Le prime 100 opere arrivate saranno valutate dalle Commissioni territoriali, con particolare attenzione ai racconti che esplorano le culture d’origine, l’esperienza migratoria e il vissuto nel paese di arrivo o di transito.

Le opere vincitrici saranno annunciate durante il 41° Premio Pieve Saverio Tutino (settembre 2025) e pubblicate entro l’anno successivo nella collana DIMMI a cura dell’editore Terre di mezzo.

Tutte le opere, vincitrici e non, entreranno a far parte del fondo speciale DiMMi presso l’Archivio Diaristico Nazionale e saranno consultabili per chiunque desideri approfondire il tema delle migrazioni.

DOVE INVIARE

Per partecipare al concorso DiMMi è necessario compilare il modulo di adesione disponibile sul sito www.dimmidistoriemigranti.it/concorso/ e inviarlo, assieme all’opera proposta, a: