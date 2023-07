Il “prof“ dei sentimenti essenziali "La radice di tutto è la cultura"

di Chiara Tenca

Ottant’anni appena compiuti, oltre cinquanta di carriera, una delle colonne della scena italiana: sarà Roberto Vecchioni ad aprire la nuova edizione delle Summer Nights, la rassegna estiva organizzata dal Brugnato 5 Terre Outlet Village in Val di Vara, cuore verde dello Spezzino. Questa sera alle 21, si esibirà nel centro alternando alcuni dei suoi successi più amati ai racconti di vita, intervistato dalla speaker della radio partner Number One Vittoria Marletta. L’evento, gratuito, è una produzione FMEdia.

Lei è autore di grandi inni della musica italiana, da “Samarcanda“ a “Luci a San Siro“ e perle meno conosciute: cosa porterà sul palco di Brugnato?

"Sarà un concerto acustico, intimo, fatto di suoni dolci, semplici e di grande intensità vocale; sceglierò brani conosciuti ma anche brani che si adattano molto ad una formazione così, proiettata alle emozioni".

C’è qualcosa che tiene a comunicare in modo particolare al pubblico?

"Si tante cose, cosa c’è tra una canzone e l’altra. Le canzoni sono quasi come la pubblicità – spero ad alto livello – che interferisce ogni tanto nel film che è la mia vita e voglio raccontarla nei momenti divertenti e in quelli meno divertenti".

Riesce a essere apprezzato in modo trasversale dalle generazioni: perché, secondo lei?

"Io credo che il punto di riferimento comune sia la coerenza di sentimenti che non è facile da tenere: non ha età ed è presente in ogni ceto. Mi riferisco ai sentimenti essenziali che ci fanno uomini, persone, non ai sentimentalismi".

Recentemente, alla Spezia, è stato protagonista di una lectio magistralis per gli studenti. Quanto l’ha facilitata l’insegnamento?

"Continuo ad essere un docente: insegno alla Iulm. Una cosa è essere in un’aula, un’altra è stare con il pubblico, ma la radice di tutto ciò che dico e che canto è la cultura e tutto ciò che canto può essere declinato a livello universitario e popolare".

Canzone d’autore vs talenti moderni: che futuro ha questo filone nell’Italia della musica e dal mercato discografico condizionati dall’algoritmo?

"Non c’è bisogno del mercato discografico per la canzone d’autore, resterà il classico e ci sarà sempre. Avrà altre varianti, ma i capostipiti come Guccini, De André resteranno nella storia".

Quale pensa possa essere la posizione di un artista rispetto ai temi sensibili della società civile?

"L’artista è anche un cittadino, un uomo che vive nella realtà e quindi è giusto che esprima le sue idee secondo quello che gli detta la coscienza".