Il premio Nobel Giorgio Parisi ad Arezzo Science Lab

Arezzo, 13 aprile 2023 – Arezzo Science Lab annuncia il suo special event: verrà ad Arezzo il Professor Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, al Teatro Petrarca il 27 maggio. Il Professor Parisi porterà una lezione-spettacolo che si muoverà dal testo “Gradini che non finiscono mai, vita quotidiana di un Premio Nobel” (edito dalla Nave di Teseo e scritto insieme a Giorgio Paterlini).

Giorgio Parisi è professore ordinario di Fisica teorica all’Università La Sapienza di Roma dal 1981. Ha ricevuto la medaglia Boltzmann, la medaglia Max Planck, il Premio Nonino, il Premio Wolf e il Premio Nobel per la Fisica nel 2021. È stato presidente dell’Accademia dei Lincei ed è membro di molte accademie, tra cui l’American Philosophical Society. Si è occupato principalmente di fisica teorica, in campi molto diversi come la fisica delle particelle, la meccanica statistica, la dinamica dei fluidi, i sistemi complessi, le costruzioni di computer scientifici, la teoria dell’ottimizzazione. Ha realizzato anche studi sulle reti neurali, sul sistema immunitario, sulle glaciazioni. Tra i suoi saggi divulgativi, ha pubblicato La chiave, la luce e l’ubriaco. Come si muove una ricerca scientifica (2006) e In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi (2021), quest’ultimo tradotto in una ventina di paesi. E’ uno dei più importanti scienziati del mondo e nella storia della fisica.

Arezzo Science Lab è il festival scientifico di spettacoli teatrali organizzato dall’Associazione Lab, dalla Fondazione Guido d’Arezzo, con la collaborazione della libreria La Feltrinelli Point.

La rassegna è realizzata con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Arezzo Assessorato alle Politiche Giovanili e la Biblioteca Città di Arezzo.

