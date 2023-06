Il Premio Fair Play Menarini In campo le leggende mondiali

di Olga Mugnaini

Grandi campioni dello sport, ma anche esempi di lealtà e rispetto dell’avversario, capaci di incarnare i valori e l’etica che lo sport dovrebbe promuovere. Anche quest’anno sono stati scelti i 16 nomi delle vere e proprie leggende, nazionali e internazionali, che riceveranno il XXVII Premio Fair Play Menarini.

Da Larissa Iapichino a Elisa Di Francisca, da Debora Compagnoni a Massimiliano Rosolino. L’annuncio dei vincitori ieri nel Salone d’Onore del Coni a Roma, mentre la premiazione avverrà nella tre giorni a Firenze e Fiesole dal 3 al 5 luglio.

Il calcio sarà rappresentato da tre giganti: Javier Zanetti, capitano storico dell’Inter, Marcelo Bielsa, nuovo commissario tecnico dell’Uruguay, e l’ex campione del mondo Antonio Cabrini. Per il nuoto Rosolino e la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti. Testimonial degli sport invernal e del biathlon, oltre alla Compagnoni, Lisa Vittozzi, mentre per gli sport di squadra ci saranno "El General" della NBA Luis Alberto Scola Balvoa e l’ex allenatrice della Nazionale femminile iraniana di pallavolo Alessandra Campedelli. E ancora la scherma, con la fuoriclasse del fioretto Elisa Di Francisca e l’atletica leggera con Larissa Iapichino, trionfatrice nel salto in lungo all’ultimo Golden Gala. Il fair play del giornalismo sportivo avrà il volto di Jacopo Volpi, neo direttore di Rai Sport.

"Complimenti alla Fondazione Fair Play Menarini che profonde impegno per rinnovare la tradizione di questa manifestazione: che diventa, sempre più, un patrimonio dello sport italiano - ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò -L’idea di premiare anche i giovani, rende il senso dell’evoluzione del progetto". Infatti, accanto ai nomi dei grandi campioni, sono stati premiati ieri anche Mariaclotilde Adosini, schermitrice classe 2005 della Polisportiva Bergamo: durante l’ultima Coppa del Mondo ha acconsentito di tornare in pedana per ripetere l’ultimo minuto di gara, perdendo contro la francese Juliette Baudinot. Emilia Rossatti, spadista della Bernardi di Ferrara, ha consegnato il titolo italiano e il pass diretto ai prossimi Europei Under 23 di Budapest all’avversaria Gaia Traditi, infortunatasi durante la finale dei Campionati Italiani di spada. E Giorgio Pietro Torrisi, promessa siciliana del karate, accortosi dell’errore di punteggio, si è recato con la famiglia a Siracusa per restituire personalmente la medaglia alla seconda classificata.

Intervenuti al Coni di Roma anche l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, il sindaco di Fiesole Anna Ravoni e Luca Lotti consulente del Fair Play Menarini. Parteciperà agli appuntamenti di luglio anche una delegazione di Ambasciatori del Fair Play Menarini, premiati nelle precedenti edizioni. Tra loro il velocista Tommie Smith, la “Divina” Federica Pellegrini, Arrigo Sacchi e Giancarlo Antognoni. Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” al nuotatore Gianluca Gensini.