Il Premio Brandani va a Casini La politica? Una piacevole serata

di Valerie Pizzera

Si può parlare di politica e di scenari internazionali in una notte stellata di inizio agosto? Certamente sì se i protagonisti del confronto sono protagonisti della scena italiana degli ultimi decenni, capaci con la loro autorevolezza di attrarre una vasta platea, attenta e interessata. E’ stata una serata impegnata, ma al tempo stesso piacevole quella andata in scena domenica sera a Procchio all’Isola d’Elba. Sul palco con Pier Ferdinando Casini, autore del libro "C’era una volta la politica", Romano Prodi e il presidente dell’Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli, innamoratissimo dell’isola.

Molti applausi per l’assegnazione del Premio Brandani 2023 all’ex Presidente della Camera, l’ultimo democristiano, come si definisce nel libro.

Roberto Marini, presidente del Comitato promotore del Premio Isola d’Elba ’R. Brunetti’ gli ha assegnato il riconoscimento con entusiasmo per "essersi distinto come un uomo di grande equilibrio che ha dedicato la sua vita alle istituzioni e alla nazione e che ha mostrato di essere l’uomo del dialogo".

"Abbiamo voluto ricordare il professor Alberto Brandani- ha detto Marini- scomparso nel 2021 con un premio a lui intitolato, sezione del premio Brignetti a cui teniamo molto".

Ad aprire l’incontro è stato il sassofono del portoferraiese Jacopo Taddei, musicista di fama internazionale che ormai vive in Germania ma coglie con piacere ogni occasione per tornare sull’isola natale. Seguito poi dal benvenuto del padrone di casa, il sindaco di Marciana Simone Barbi.

Interessante il dialogo tra i tre protagonisti dedicato alla politica e al futuro della democrazia, moderato da Gabriele Cané, editolista di Qn. Un confronto sulle tematiche attuali, sui valori democratici, sull’importanza della formazione, sugli scenari futuri in Europa e non solo.

"Romano Prodi - ha detto Casini - gioca in un’altra classifica ed è stato l’unico a battere due volte Silvio Berlusconi". L’ex premier ha parlato di crisi finanziaria mal gestita dal 2008 in poi, che "ci ha un po’ arrestato nella nostra espansione tanto che ora viviamo in un mondo in cui Cina e America comandano e l’Europa ha fatto un passo indietro". Applausi per tutti. In una notte stellata a parlare di politica.