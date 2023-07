Il potere magico della nona arte È amore tra fumetto e Macchiaioli

di Roberto Davide Papini

Come convivono i quadri di Giovanni Fattori con l’Uomo Ragno, Superman, Thor, Capitan America e il multiforme mondo dei supereroi dei fumetti? Decisamente bene, a giudicare dalla mostra che si apre oggi a Livorno a Villa Mimbelli (dove ha sede, appunto, il Museo Fattori), nella struttura dei Granai. Si tratta di “Simone Bianchi. L’arte dei

supereroi“ che si chiuderà il 12 novembre. Un omaggio a uno dei più grandi disegnatori dei supereroi del fumetto a livello internazionale. Per certi versi si tratta di un gustoso antipasto di Lucca Comics & Games (1-5 novembre) e proprio il festival internazionale patrocina questa esposizione insieme al Comune di Livorno, alla Fondazione Livorno, con il contributo di Castagneto Banca 1910.

La mostra, curata da Giorgio Bacci, non è solo un affascinante percorso tra i personaggi interpretati da Bianchi, ma anche un itinerario che svela il percorso creativo dell’artista. Per oltre 16 settimane sarà possibile ammirare la produzione dell’illustratore nel suo complesso. Si potranno contemplare più di 110 opere - di cui 20 inedite - che ripercorrono gli anni Duemila. Dalla copertina di “Wolverine Origins #24” del 2009, alle pagine interne di “Astonishing X- Men “del 2008, fino ad arrivare alle copertine di prossima pubblicazione negli States (questo luglio) di “Amazing Spider-Man #26” e “Edge of Spider - verse # 4” in anteprima mondiale per la mostra di Livorno.

C’è un altro piccolo primato che spetta a questa monografica di Simone Bianchi. È la prima volta che un rappresentante della nona arte (così i francesi chiamano il fumetto) espone a fianco dei grandi autori dell’Ottocento presenti all’interno del Museo Fattori. Un sodalizio con l’arte tout court che Bianchi da sempre porta avanti con estremo entusiasmo e lungimiranza.