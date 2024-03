Il pomeriggio degli equivoci. La premier da sola al ’Meyer’. Eugenio, trincea nel suo ufficio

"Eugenio non vuol più scendere giù, si cancella l’incontro". "Come? Scherzi?". "Si è chiuso nel suo ufficio, è furibondo, mai visto cosi. Ora prova a parlarci anche la Meloni...".

Ore 17. A Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana dove si allunga l’ombra della cupola del Duomo, c’è la crème de la crème delle istituzioni locali e un numero imprecisato di fasce tricolori di sindaci di destra e sinistra già pronti a spellarsi le mani per l’annuncio dei soldi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in arrivo dall’Europa, e stornati da Roma, destinati e ai loro territori.

Protocollo vuole che il governatore Eugenio Giani e la premier Giorgia Meloni si alternino sul piedistallo dove campeggia il Pegaso toscano per una breve sintesi dell’accordo trovato per poi firmare congiuntamente il documento che certifica nero su bianco l’arrivo di 683 milioni di euro e spiccioli che andranno a rimettere in sesto strade, ospedali, argini dei fiumi, strutture sportive e a intervenire in ogni spigolo della regione.

Il problema è che i due principali protagonisti, attesi per 16, non si affacciano nel salone del Palazzo. Problemi di traffico? Un contrattempo? Qualche sbavatura nel cerimoniale? Tutt’altro. C’è il presidente della Regione che è infuriato per non essere stato coinvolto (e neanche avvisato) dalla premier nella visita di quest’ultima ai bambini di Gaza ricoverati al Meyer. Riavvolgiamo il nastro. Alle 16 Giani si apposta davanti a Palazzo Strozzi Sacrati pronto ad accogliere, come bon ton richiede la presidente del consiglio dei ministri. Solo che in piazza del Duomo ci sono tutti – forze dell’ordine, finanza, reporter, fotografi, cameran e curiosi vari – ma di Meloni neanche l’ombra.

Passa il quarto d’ora accademico in cui qualche cronista locale azzarda una battuta ("È la prima volta che il Giani si trova a aspettare" facendo simpaticamente riferimento ai ricorrenti ritardi del governatore – che stipa la sua agenda all’inverosimile facendo impazzire i suoi collaboratori – agli appuntamenti con la stampa ndr).

Poco prima delle 16,30 Giani inizia a stizzirsi e, come racconta lui stesso alla fine prende il cellulare e chiama il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto che accompagna la premier nella missione fiorentina. "Quando arrivate?". Riposta: "Tra poco, siamo al Meyer". "Ah sì, e allora io vado nel mio ufficio". Di lì a breve la presidente del Consiglio e il suo ministro arrivano a Palazzo Strozzi Sacrati con l’auto blu che entra però da un ingresso laterale. "Inizia l’incontro" si mormora. Ma non arriva nessuno in sala.

L’incidente diplomatico è in corso. Si racconta di un Giani scurissimo. Fitto media, ma non basta. A un certo punto entra in stanza la stessa Meloni ma il clima resta teso tanto che, riferisce chi ha allungato l’orecchio più del dovuto, la premier a un certo punto sbotta: "Ora scendo e dico che la Toscana perde 680 milioni perché non sei venuto al Meyer con me...". Giani chiede spiegazioni per lo sgarbo istituzionale in casa propria (il "Meyer" appunto). Ci vogliono quaranta minuti per far rientrare definitivamente la situazione. "La premier si è scusata" si fa sapere dallo staff di Giani. L’incidente diplomatico viene così declassato a difetto di comunicazione. Come spiegato poi da Giani la premier, che aveva in programma una visita all’ospedale intono alle 17 dopo la firma in Regione, sarebbe stata avvertita del rischio di contestazione da parte di collettivi pro-Palestina. Di qui la decisione di anticipare. Una versione perfettamente plausibile, ma c’è chi maligna che la premier volesse visitare i bimbi di Gaza con un blitz sobrio e riservato e la fuga di notizie della vigilia l’avrebbe fatta andare su tutte le furie.