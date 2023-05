Arezzo, 26 maggio 2023 – Sabato 27 alle ore 17,00 al Circolo Aurora di piazza Sabnt’Agostino ci sarà la presentazione del Libro di Giorgio Beretta Il Paese delle armi, Falsi miti, zone grigie e lobby nell'Italia armata.

Questo libro affronta il tema della produzione, del commercio e dell’uso delle armi “comuni” nel nostro Paese: demolisce falsi miti, fa luce su zone grigie e reticenze interessate, sugli omicidi con armi legalmente detenute e sulle falle nel sistema di controllo.

Una vera e propria inchiesta sulle armi nel nostro Paese.

3 e 4 milioni di persone armate, con armi “comuni”, per la difesa personale, l’attività venatoria, il tiro sportivo. Armi definite “leggere” ma che l’ex Segretario generale dell’Onu, Kofi Annan, non esitò a definìre “armi di distruzione di massa”, non meno letali di quelle per uso militare. Armi che uccidono anche quando sono detenute in modo legale, come dimostrano le tragiche statistiche di omicidi e femminicidi.

Che cosa fare per contrastare la “cultura” delle armi, le sue lobby e le conseguenze del loro uso?

Giorgio Beretta è analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e di “armi leggere” . Svolge la sua attività di ricerca per l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia, che fa parte della Rete italiana pace e disarmo (RiPD). Scrive per varie riviste tra cui “Il Mulino” e quotidiani nazionali tra cui “Il manifesto” e “Avvenire".