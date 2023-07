Il nobile cattivo che trovò la chiave della speranza, la commovente storia di Michela Berti

Michela

Berti

Quel nobile era cattivo, molto cattivo. Viveva nel suo maniero in Lunigiana e scorrazzava in lungo e in largo con i suoi briganti per derubare la povera gente. Una notte però, mentre rientrava nel fortilizio, fu sorpreso da un temporale. Brancolava nel buio sotto la pioggia incessante fino a quando, una melodia in lontananza catturò il suo udito. Il nobile seguì le voci e trovò alcune contadine che cantavano l’inno alla Vergine davanti a un tabernacolo. L’uomo si commosse a tal punto che decise di cambiare vita e come gesto estremo gettò nel fiume la chiave di un vecchio armadio che conteneva i suoi affetti. Se avesse ritrovato la chiave avrebbe capito che il Cielo lo aveva perdonato per la sua cattiveria e salvato. Passarono molti anni di stenti fino a quando una sera, nella fredda grotta dove si era ritirato, sventrando un pesce che un contadino gli aveva portato per cena, trovò la chiave. Fu il segno che gli ridette la speranza. Ma pochi giorni dopo il nobile fu trovato morto nel suo giaciglio. Con un velo di sorriso sulle labbra.