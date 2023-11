Il Mercato Coperto degli Agricoltori, Mercato della Terra di Slow Food, un hub dell’enogastronomia locale

Arezzo, 13 novembre 2023 – La cara Virginia Wolf ci diceva che “non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è cenato bene" ma per cenare bene, secondo noi c’è bisogno anche di conoscere ciò che si mangia e perché no, avere un pizzico di creatività in più per trasformare una semplice cena in qualcosa di davvero gustoso.

Da qui l’idea di creare una serie di incontri al Mercato Coperto degli Agricoltori dove sarà possibile parlare di buon cibo e discutere sulla buona alimentazione ma anche imparare trucchi e segreti per utilizzare al meglio gli ingredienti che troviamo nei nostri frigoriferi e dispense. Sempre di più, è importante, per un benessere generale, mangiare in modo consapevole ma questo non vuol dire seguire una dieta, ma cucinare le materie prime, rispettando le loro proprietà e gusto, e con qualche idea in più a cui non avevamo pensato.

Dalla prossima settimana partiranno una serie di incontri dove impareremo a cucinare i prodotti del territorio con più consapevolezza e con un tocco di creatività in più. Per far questo ci vengono in aiuto alcune delle realtà ristorative e del mondo del food più importanti del territorio. Chef, cuochi e professionisti, che hanno fatto del cibo il loro mondo e che con le loro competenze hanno realizzato delle realtà dove mangiare è solo un piacere, parleranno insieme a noi della loro visione di cucina e ci consiglieranno come poter cucinare al meglio alcuni prodotti.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Distretto Rurale del Valdarno Superiore, in merito a quella che vuole essere una promozione territoriale di un marchio 100% Valdarno.

Ecco le prime tre date: mercoledì 15 novembre, con Simona Quirini del Il Canto del Maggio Experience - parleremo della cucina di tutti i giorni, che non ci verrebbe mai in mente, con ricette semplice ma nuove. Continuiamo lunedì 27 novembre con Francesco Berardinelli di Barlesh che ci parlerà della sua Cucina Improvvisa che si fa con quello che la stagione offre, con prodotti del territorio, fresca e fatta a mano. Finiamo il 2023 con Leonardo Fuccini della Bottega di Duddova che realizzerà con noi uno dei suoi fiori all’occhiello, il pesto di finocchietto selvatico. Ma non fermeremo qui. Gli incontro continueranno per tutto il 2024 coinvolgendo tante altre realtà come Le mura del Cassero, L’altro Ieri, Casa e Ciliegie.

