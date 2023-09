Arezzo, 14 settembre 2023 – Il Martinů Quartet in concerto ad Arezzo. L’appuntamento è fissato per le 21.00 di mercoledì 27 settembre quando la chiesa di Santa Maria della Pieve sarà il suggestivo scenario delle note di uno dei più celebri e premiati quartetti di archi del panorama internazionale che, dalla nascita nel 1976 all’interno del Conservatorio di Praga, ha portato la propria musica da camera in festival e concorsi di tutto il mondo. La serata, organizzata dalla scuola di musica Proxima Music, è a ingresso libero e permetterà di vivere un percorso tra i brani di alcuni dei maggiori compositori cechi della storia, da František Xaver Richter ad Antonín Dvořák fino a Bohuslav Martinů alla cui opera è stato dedicato il nome dell’ensemble.

Il Martinů Quartet riunisce gli strumenti di Lubomír Havlák (primo violino), Adéla Štajnochrová (secondo violino), Zbyněk Paďourek (viola) e Jitka Vlašánková (violoncello) che, in quasi cinquant’anni di carriera, hanno pubblicato oltre venti album per le maggiori etichette di musica classica caratterizzati da ricchezza, freschezza e eleganza nell’interpretazione. “Il Martinů Quartet”, ha scritto il mensile musicale Harmonie, “appartiene all’élite, non solo nella Repubblica Ceca ma in tutto il mondo, e suona con incredibile entusiasmo e virtuosismo”. Questo ensemble è impegnato regolarmente al Festival di Primavera di Praga, è protagonista di concerti in ogni continente e ha vinto premi in tutti i maggiori concorsi internazionali di Musica da Camera. Tra i riconoscimenti rientra, nel 2004, il conseguimento del premio “Midem” a Cannes per il miglior cd dell’anno nella categoria “Repertorio solistico e d’insieme del ventesimo secolo”. «Per gli appassionati di musica e, in generale, per gli aretini si tratta di una serata irripetibile - spiega Fabio Roveri, docente di Proxima Music e promotore del concerto, - che offrirà l’opportunità di ascoltare la musica di una delle più importanti formazioni di archi di tutto il mondo in uno scenario di rara bellezza come la chiesa di Santa Maria alla Pieve, per cui ringraziamo don Alvaro Bardelli per l’ospitalità. Il Martinů Quartet suona costantemente sui palcoscenici delle grandi metropoli dagli Stati Uniti al Giappone e, attualmente, sta tenendo un corso di musica di altissimo profilo al Doccione in Vallesanta da Andreas Petermann: la possibilità di organizzare questo concerto rappresenta un vero e proprio regalo alla città».

Il concerto del Martinů Quartet configura l’evento di apertura dell’anno accademico 2023-2024 di Proxima Music che avvierà i nuovi corsi a partire da lunedì 2 ottobre. La ripartenza sarà anticipata da un ciclo di lezioni a porte aperte in programma da lunedì 18 a venerdì 29 settembre che permetteranno a bambini, ragazzi e adulti di vivere un primo avvicinamento al mondo delle note con una scelta che spazia tra il canto e tutta la gamma degli strumenti, potendo godere di appuntamenti a partecipazione gratuita ospitati dalla sede della scuola in via Severi.