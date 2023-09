Il Maggio Musicale Fiorentino: Beethoven, Honegger e l'Europa a Firenze

Sul podio della Sala Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, domani e sabato alle 20, il direttore principale Daniele Gatti torna alla guida dell’Orchestra del Maggio. Il maestro propone un nuovo ciclo sinfonico ’Beethoven-Honegger e l’Europa’ dirigendo i cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, le composizioni di alcuni fra i più importanti autori del XX secolo: Igor Stravinski, Ottorino Respighi, John Ireland, Paul Hindemith e Claude Debussy ed eseguendo integralmente per la prima volta in Italia le cinque sinfonie di Arthur Honegger delle quali sia la prima che la quarta mai eseguite prima d’ora a Firenze. "Ho desiderato comporre questo ciclo – ha detto Gatti – con le 5 sinfonie di Honegger, con i 5 concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven e cinque compositori di 5 scuole: la russa, l’italiana, l’inglese, la tedesca, e la francese senza tenere conto di un ’filo rosso verticale’ che rappresentasse un comun denominatore tra i programmi. Sono curioso di vedere la reazione del pubblico e confido che sarà apprezzata perché è in linea con la storia più autentica della nostra istituzione".