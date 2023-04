Il gruppo “Sweet Jazz” in concerto per Arezzo Nascosta

Arezzo, 26 aprile 2023 – Appuntamento golosissimo quello di domenica 30 Aprile alle 17,30 per la rassegna di Musica da Camera di OIDA “Arezzo Nascosta”, presso l’azienda VESTRI CHOCOLATE in Via Romana.

Si esibirà nel concerto il gruppo “Sweet Jazz” con i musicisti, Tommaso Iacoviello alla Tromba e Flicorno, Federico Nuti, al Pianoforte e Francesco Sarrini, Contrabbasso con un repertorio che sarà presentato ed incentrato sulla figura di Kenny Wheeler (1930-2014), trombettista, compositore ed arrangiatore tra i più influenti dagli anni ’60 e di altri musicisti a lui vicini come Bill Firsell, John Abercrombie, Norma Winstone e John Taylor.

I brani di Wheeler, che rimane comunque il grande protagonista della serata, sono caratterizzati dal notevole lirismo e da melodie semplici quanto evocative, mentre il linguaggio armonico è decisamente strutturato con accordi spesso estesi e coloratissimi. Aldilà del programma di base che farà da filo conduttore, verrà dato comunque ampio lo spazio all’ l’improvvisazione come ad ogni concerto jazz che si rispetti. Come di consuetudine sarà riproposta la formula vincente di questa Rassegna, ossia la visita del “Luogo Nascosto” in questo caso La Fabbrica di cioccolato: alle 16, prima del Concerto, sarà possibile partecipare su prenotazione al percorso, durante il quale verrà spiegato ed illustrato tutto il processo lavorativo che dalla materia prima arriva al prodotto finito.

In apertura al Concerto Jazz si esibirà l’Ensemble della Scuola Secondaria di I grado musicale "Bernardo Dovizi" di Bibbiena mentre al termine dell’evento è prevista una degustazione di vino in abbinamento al programma, guidata dal Sommelier Stefano Agnoletti a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Arezzo.

Per prenotare la visita, scrivere a

[email protected]