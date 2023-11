Il genio ribelle e i segreti di Leonardo

“Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione”. Questo il nome della mostra dedicata a Leonardo Da Vinci che andrà in scena dal 20 dicembre fino al 1° aprile 2024 al Museo della Città di Livorno. Il Natale di livornesi, turisti e appassionati d’arte all’insegna della cultura quindi, per volere del Comune, organizzatore della rassegna curata dalla dottoressa Sara Tagliagamba, insieme all’associazione MetaMorfosi. Perché Leonardo? "Senz’ombra di dubbio il maestro più brillante del Rinascimento Italiano", riferisce a La Nazione Simone Lenzi (foto), assessore alla Cultura. Oltre dieci saranno i "pezzi originali" esposti nelle sale del Museo dei Bottini dell’Olio, per un’operazione da poco più di 900mila euro, stando alla delibera licenziata dalla giunta.