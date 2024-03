Il frutto acerbo. Romanzi d’amore e riviste di moda. Ascesa e caduta di Amalia, innamorata delle novità parigine

Lasciarono la contessa Cecilia distesa sul divano basso nella sua camera d’albergo, col ventaglio, i

sali inglesi e l’essenza di camomilla a portata di mano e uscirono nella fresca notte autunnale. Stefano Ronta accese una sigaretta e incominciò a correre come un ragazzo, scherzando e ridendo, per farsi inseguire dalla piccola Nora Grignani, la figlia di sua sorella Cecilia. Egli aveva ventinove

anni, era dottore in chimica e si sentiva quel giorno eccezionalmente allegro perchè la mattina aveva firmato un pezzo di carta bollata che gli apriva dinanzi un certo e tranquillo avvenire.

Dopo il convulso periodo della guerra, dopo affannose ricerche e attese trepidanti, quel posto di direttore in una grande fabbrica di prodotti chimici lo introduceva finalmente nella categoria delle persone serie a cui è lecito pensare al proprio domani senza immaginare al tempo stesso come possibile sua conclusione la canna liberatrice d’una rivoltella. Nora Grignani aveva diciassette anni, era alta sottile e bruna e si sentiva invece quella sera particolarmente nervosa, perchè lo zio Stefano, anzi Stefano, com’ella lo chiamava più giovanilmente, continuava a trattarla come una sciocca bambina. Ella viveva in provincia col padre gentiluomo campagnuolo e la madre sempre malaticcia e passava ora con lei una settimana in città per consultare i nuovi medici e iniziare le nuove cure che dovevano blandire dolcemente i mali veri o immaginarii della contessa Cecilia. L’essere inferma costituiva per questa un’occupazione o un passatempo come per altre suonare il pianoforte o imparare l’inglese e serviva a riempirle quasi piacevolmente le grigie giornate della sua

vita provinciale.

Stefano e Nora si rincorsero per qualche minuto nell’ombra del viale deserto, poi entrarono nella

zona di luce d’una piazza popolata.

Adesso smetteremo di fare stupidamente i monelli e mi permetterai di camminare come una persona dabbene - disse Nora fermandosi per ricacciarsi in capo con un grazioso malgarbo il berretto di velluto dal quale sfuggivano folte ciocche scure a ingombrarle gli occhi e le gote.

Ai suoi ordini, signorina, Dove vuole che andiamo? Splendeva a pochi passi la facciata pomposa d’un cinematografo tutto colonne, statue e dorature come l’ingresso d’una cattedrale, davanti a cui un omino gallonato invitava con molti sorrisi i passanti ad entrare e ad ammirare in un dramma emozionantissimo una celeberrima diva dal nome russo.

Stefano e Nora si consultarono, poi accolsero di buon grado l’invito dell’omino gallonato. Lo spettacolo si svolgeva e la sala illuminata appena dal chiarore dello schermo era quasi buia. Trovarono a fatica due posti al sommo d’una vasta gradinata e sedettero.

Ma i quadri si seguivano e si mutavano rapidamente, con titoli così brevi e sintetici, che non dicevano nulla ed essi non riuscivano a comprendere per quale complicata perfidia la protagonista danzasse torcendosi e brandendo un pugnale o per quale grave dispiacere intimo il primo attore piangesse disperatamente suonando il violino. Ma poi Stefano Ronta incominciò a sentirsi a disagio perchè quella danzatrice vestita quasi soltanto delle sue chiome, faceva delirare troppi uomini coi suoi contorcimenti serpentini

Era seccato d’avere portato a un simile spettacolo la piccola Nora cresciuta in provincia in una famiglia d’;antica nobiltà, retrograda e religiosa. Si consolò della propria imprudenza pensando ch’ella non capiva e la guardò due o tre volte di sottecchi, scrutandola. Ma Nora seguiva le scene, immobile, attentissima e quando la luce tornò si rivolse a Stefano e gli sorrise. Ti diverti? egli le domandò. Moltissimo. Come sono tutti innamorati di quella signora! Però quell’uomo dalla barba bianca è un po’troppo vecchio. Non ti sembra? Vedrai che lei finirà per scappare col giovane violinista. Lo credo anch’io - ammise Stefano per darle una qualunque risposta e dovette frattanto riconoscere che, nonostante diciassette anni e l’educazione severa, la sua piccola nipote sapeva già giudicare con un concetto abbastanza giusto gli uomini, le donne e le passioni.