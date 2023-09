Il figlio è morto, lei in cella "Non ricordo più niente"

LIVORNO

"Ho parlato con la mia assistita al carcere Don Bosco, dove è reclusa da venerdì. È provata e non ha ricordi chiari di quello che è accaduto, una condizione compatibile con la situazione di choc conseguente alla morte del suo bambino Marcus". Sono le parole dell’avvocato Alice Smareglia (del foro di Livorno), difensore d’ufficio della 38enne dominicana Damaris Kindelan Ballester accusata di omicidio premeditato del figlioletto di due anni e mezzo a Livorno. È stata arrestata venerdì a Torino dove abita anche l’ex compagno, padre del bambino. L’avvocato ha precisato: "Solo oggi (ieri, ndr) ho potuto avere le carte del fascicolo sulla mia assistita".

Il piccolo (era invacanza in Toscana con la mamma, che da Pisa era arrivata a Livorno tra il 16 e 17 agosto) fu dichiarato morto in ospedale la mattina del 17 agosto, dopo che fu soccorso in strada in via Verdi. Fu un passante a dare l’allarme avvicinandosi alla donna che teneva il piccolo in braccio chiedendo aiuto perché stava male. Perdeva sangue dalla bocca. Sul posto arrivò l’ambulanza della Pubblica Assistenza con il medico rianimatore che fece di tutto per salvare il bambino, fino all’arrivo al pronto soccorso.

Sempre l’avvocato Smareglia: "Presto ci sarà l’interrogatorio di garanzia, forse entro la prossima settimana. Intanto è stato dato il nulla osta dalla Procura per la riconsegna della salma del bimbo che era stato affidato al babbo, ma comunque poteva stare con entrambi i genitori". L’incarico all’avvocato Smareglia era stato affidato già contestualmente alla richiesta di autopsia sul piccolo, avanzata dal pm Giuseppe Rizzo. Le indagini le hanno svolte e le stanno proseguendo gli investigatori della Squadra mobile, ai quali subito qualcosa non era quadrato nel racconto della donna. Aveva riferito che il figlio, nel pomeriggio del 16 agosto, era caduto da uno scivolo in un parco a Tirrenia. I loro dubbi sono poi stati confermati dall’autopsia.

La donna il pomeriggio del 16 agosto invece era con il figlio a Livorno in via Verdi, dove entrarono insieme in un palazzo (ci sono i filmati di una telecamera). Lì sono in corso ulteriori accertamenti della polizia scientifica. Proprio il 17 agosto la donna avrebbe dovuto ridare Marcus al padre che, per il Tribunale di Torino aveva l’affidamento esclusivo perché erano emersi disturbi della personalità della 38enne.

Monica Dolciotti