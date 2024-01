Il festival Umbria Green. Le meraviglie del Darwin’s style. Sul palco c’è Isabella Rossellini

ASSISI (Perugia)

Un sorriso salverà il mondo. Ne è convinta Isabella Rossellini che questa sera alle 21 porta in scena al Lyrick di Assisi “Darwin’s Smile” (Il sorriso di Darwin): è lo show che la star internazionale sta presentando nei teatri d’Italia (dal 23 al 28 gennaio sarà alla Pergola di Firenze) e che qui rappresenta uno dei momenti clou di “Umbria Green“, il festival a impatto zero dove la natura diventa spettacolo nel segno della sostenibilità.

Attrice, modella, scrittrice, icona di fascino e stile, Isabella Rossellini è anche un’appassionata etologa (con tanto di laurea), animata da un amore sfrenato per la natura e gli animali tanto da vivere in una fattoria a Long Island, alle porte di New York.

In questo monologo da lei scritto per la regia di Murielle Mayette-Holtze, vuole conciliare due mondi considerati agli antipodi, arte e scienza, Partendo dal libro di Charles Darwin “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali“ eccola così offrire una lezione sull’evoluzione e al tempo stesso sulla recitazione, per dimostrare come l’empatia, che è alla base della recitazione, sia necessaria anche per lo studio del comportamento animale. Con comicità, ironia e semplici espedienti, l’attrice interpreterà sul palco cani, gatti, galline, pavoni e, naturalmente, Charles Darwin per confermare come l’arte della recitazione possa servire a comprendere la misteriosa natura degli animali e le loro emozioni. Tutto avverrà in palcoscenico con l’attrice che cambierà almeno cinque costumi e si trasformerà, di volta in volta, nei diversi animali e nel padre della teoria dell’evoluzione. Lo spetacolo nasce da un libro di Darwin scritto nel 1872 e non molto conosciuto. L’attrice lo ha studiato dopo due conferenze che le furono chieste dal Museo d’Orsay di Parigi in occasione di una mostra su Darwin e le origini del mondo. "In queste pagine – racconta – Darwin spiega la continuità di emozioni fra specie diverse e l’universalità del sorriso, che viene capito in tutto il mondo". Del resto lei si è sempre interessata agli animali e a 50 anni è tornata all’Università dove ha conseguito un master per diventare etologa, riprendendo così un vecchio sogno di bambina, nato quando suo padre Roberto le regalò L’anello di Re Salomone di Konrad Lorenz.

I biglietti per lo spettacolo al Lyrick vanno da 20 a 40 e sono disponibili su Ticketitalia e Ticketone. Un evento assoluto per “Umbria Green Festival“, manifestazione in grande crescita, sempre più punto di riferimento del turismo sostenibile della regione verde per eccellenza . “Il sorriso di Darwin“ rappresenta il suggello dell’ottava edizione che si è appena chiusa con una crescita del 30% di presenze rispetto all’anno passato e che già guarda alla prossima edizione. Si aprirà il giorno di primavera, il 21 marzo con Stefano Bollani al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto con il Danish Trio.

Sofia Coletti