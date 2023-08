Il Festival delle Musiche tra pizziche e tarantelle con il concerto del quartetto Musica a Sud

Arezzo, 31 luglio 2023 – Il Festival delle Musiche raggiunge Civitella in Val di Chiana per il primo appuntamento in Piazza Don Alcide Lazzeri. Giovedì 3 agosto, con inizio alle ore 21:15, protagonista dell’evento a ingresso gratuito sarà il quartetto “Musica a Sud” formato da Mariangela Berazzi (voce e tamburi), Gabriele Tardiolo (chitarre), Sandro Paradisi (fisarmonica) e Roberto Forlini (batteria), un gruppo capace di proporre un sapiente mix di musica dal sud Italia – pizziche, tammurriate e tarantelle – in un concerto estroso, energico e leggero per due ore di musica e bellezza.

Il progetto Musica a Sud nasce dall’incontro tra la cantante napoletana Mariangela Berazzi che, dopo essersi trasferita in Umbria, ha continuato a mantenere vivo il rapporto con la sua terra attraverso la musica e gli altri componenti del gruppo, tutti umbri, che nella musica tradizionale del Sud hanno trovato la loro patria ideale. La loro musica nasce da un lato dalla necessità intima di continuare a tenere vivo dentro di sé il senso di appartenenza, di conservare le proprie radici, e dall’altro dal bisogno di innovazione. Il gruppo è perciò sempre alla ricerca di nuove sonorità, pur partendo da un’attenta ricerca filologica.

