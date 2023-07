Il fascino dell’Amiata da scoprire a Grosseto: scopri la Toscana meno conosciuta!

Dalle Vie Cave alla vasta faggeta dell’Amiata: l’entroterra maremmano guarda all’estate 2023 con ottimismo. Allontanandosi dalla costa si incontrano paesi arroccati sul tufo come Sorano, luoghi che si misurano con un turismo straniero in crescita, desideroso di scoprire una "Toscana meno conosciuta". "I numeri positivi – dice il sindaco, Pierandrea Vanni – sono frutto anche del successo degli eventi organizzati nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in spazi mozzafiato come la Tomba Ildebranda". I turisti che scelgono questa zona della provincia di Grosseto sono alla ricerca di sentieri, camminamenti e attività outdoor. Per Vanni infine un aspetto da migliorare è l’attività di promozione turistica: "Continua a ricadere sui Comuni e con l’ambito turistico non abbiamo visto molti miglioramenti".

A Santa Fiora, borgo amiatino, i flussi turistici di questa estate risultano nella media. "A differenza delle località di mare – dice il sindaco Federico Balocchi – in montagna dobbiamo impegnarci di più per rendere i luoghi attraenti. Come? Organizzando eventi, attività e andando a intercettare diversi tipi di turisti con proposte articolate. Questo lo stiamo facendo e i risultati stanno arrivando". "Ma con le temperature così elevate – dice poi il sinadco di Castel del Piano, Michele Bartalini – l’Amiata torna ad essere il luogo ideale per molti turisti. Inoltre la nostra montagna offre un bike park tra i più belli d’Europa".

N.C.