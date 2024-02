Il dolore della mamma di Luana: "Abbiamo perso la guerra. I morti di lavoro non interessano"

"Oggi sto male. Mi giro e mi rigiro su me stessa, ma non riesco a fare nulla. Sto rivivendo lo stesso incubo di quando tre anni fa mi fu detto che mia figlia Luana era morta in quella fabbrica. Provo lo stesso dolore e tutte le volte che c’è un incidente sul lavoro è sempre peggio, la sofferenza aumenta con il tempo, non passa mai". Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, stritolata a 22 anni dall’orditoio a cui era addetta nella fabbrica a Montemurlo (Prato) nel maggio 2021, è scossa. Ha appena saputo del crollo nel cantiere dell’Esselunga a Firenze, degli operai morti e ha sentito la rabbia salire dentro.

Emma, come sta?

"Male. Mi sono chiusa in bagno dalla disperazione. Mi tremavano le gambe. Ho rivissuto la mia scena. Sono entrata nei panni dei familiari di queste persone e so cosa stanno provando. So anche cosa si prova dopo, loro ancora non lo sanno. Siamo morti viventi, siamo morti insieme ai nostri figli, ai nostri cari".

Da quando sua figlia non c’è più, lei è diventata la ’paladina’ della lotta contro le morti sul lavoro. Ogni volta che c’è un incidente mortale per lei è una sconfitta.

"La guerra l’abbiamo persa, purtroppo. A nessuno interessa. Tante belle parole, tante condoglianze da tutte le parti. E poi? E poi succede quello che è accaduto a Firenze. Quando parlano di numeri dei morti sul lavoro dovrebbero sostituirli con i nomi, perché dietro quei numeri ci i familiari: madri, padri, mogli, figli. E’ un massacro".

Lei ha appoggiato la raccolta firme per una legge popolare sull’omicidio sul lavoro. A che punto è?

"Abbiamo raccolto 50.000 firme. Purtroppo, alcune non sono state validate. Martedì prossimo ci sarà una manifestazione di fronte al Ministero del lavoro a Roma. Vedremo come andrà. Il sacrificio di mia figlia non è servito a nulla".

Avrebbe voluto trasformare la morte di Luana in una battaglia contro le stragi sul lavoro.

"Sì. Mia figlia era una giustiziera, avrei voluto che fosse ricordata non come un poster su un muro ma come quella che ha fatto cambiare le cose. Non ci sono riuscita nonostante gli sforzi, quello che accade tutti i giorni è la dimostrazione. Mi chiedono perché mi do tanto da fare. E’ l’unica cosa a cui aggrapparmi. Voglio aiutare gli altri, voglio che nessuno muoia più come mia figlia. Che nessun familiare provi quello che provo io. Tanto Luana non me la ridarà nessuno".

E invece?

"Ci vuole una legge seria che punisca chi non lavora rispettando le regole sulla sicurezza. Una legge certa che non possa essere aggirata con la ’buona condotta processuale’. Alla ditta dove è morta Luana il giudice ha fatto una multa di 10.300 euro. Questo vale la vita di mia figlia, morta perché al macchinario erano state tolte volontariamente le sicurezze. Se l’orditoio di Luana avesse avuto il cancello di protezione a quest’ora non saremmo qui a ragionare e mio nipote avrebbe una madre. Mi sono sentita dire che è meglio pagare la multa che spendere soldi sulla sicurezza. C’è chi guadagna sulla vita degli altri, sui figli degli altri e sui mariti degli altri. Ci possono essere delle fatalità. Quello che è accaduto a Luana non è stata una ’fatalità’".

Andrà avanti nella sua battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro?

"Mi appello al presidente Mattarella. Mi chiamò al telefono dopo la morte di Luana. Quando ricevetti la telefonata e mi dissero ’chiamiamo dal Quirinale’ pensai che fosse uno scherzo. E invece mi passarono Mattarella. La sua voce era così rassicurante, fu una carezza al cuore. Mi disse di contattarlo se avessi avuto bisogno di qualcosa. Ecco ora voglio chiedergli un favore: faccia fare una legge al governo sull’omicidio sul lavoro. Non cerco vendetta, ma solo giustizia, come avrebbe voluto Luana. Serve una legge che snellisca la burocrazia in cui la pena sia certa. Noi familiari il nostro ergastolo lo abbiamo già".

Laura Natoli