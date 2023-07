Il diritto all’oblio oncologico "Ora c’è la proposta di legge"

"Una persona che ha sconfitto il cancro ha diritto all’oblio oncologico". A chiederlo la mozione presentata dal capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana (con alcuni emendamenti del Pd).

1 Perché è necessario l’oblio oncologico?

"Oggi la scienza ci dice che una persona guarita dal cancro ha la stessa aspettativa di vita di una che non lo ha mai contratto. È giusto quindi che non sia limitata in alcun modo".

2 Ci faccia qualche esempio concreto.

"Un ex paziente oncologico deve poter adottare un figlio, ricevere la concessione di un mutuo, sottoscrivere un’assicurazione, senza alcuna limitazione. Si tratta di una tematica che coinvolge molte persone".

3 Quali saranno i prossimi passaggi?

"L’atto chiede alla Toscana di sollecitare in tutte le sedi, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni, l’iter normativo per il diritto all’oblio oncologico. Mi auspico che l’atto approvato oggi in Toscana possa sostenere l’iniziativa legislativa portata avanti da Maria Elena Boschi".