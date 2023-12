Il deficit e il piano risparmi: "Non toccate i piccoli ospedali. Pensiamo piuttosto a valorizzarli"

L’ipotesi di riconversione dei piccoli ospedali viene bocciata dalla Uil Fpl Toscana. "Dopo l’aumento dell’Irpef per ripianare il deficit sanitario, la proposta regionale conferma la perdita di capacità di pensare nuovi modelli organizzativi e produttivi che valorizzino le strutture di prossimità".

L’idea del governatore Eugenio Giani per ridurre gli sprechi in sanità, mette nel mirino in particolare i piccoli ospedali della Garfagnana e della Lunigiana, troppo vicini tra loro. Uno dei due dunque va trasformato in qualcosa di diverso. Rischiano nello specifico i presidi sanitari di Barga e Castelnuovo Garfagnana (Lucca), con soli 14 chilometri a dividerli, e quelli di Pontremoli e Fivizzano (Massa) a 40 chilometri l’uno dall’altro. A rischio riorganizzazione ci sarebbero anche i presidi di San Marcello Pistoiese, Castel del Piano, Cortona, San Miniato, Volterra e Figline Valdarno.

Troppo piccoli per sopravvivere così come sono, pensa la Regione che ipotizza di trasformarli in centri di assistenza e urgenza (Cau) oppure Cma, ossia Centro medico avanzato sul modello avviato a giugno proprio a Figline: al posto del pronto soccorso (chiuso nel 2020 per dedicare l’ospedale al Covid e mai riaperto), medici e infermieri 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana accolgono patologie a bassa complessità o codici minori arrivati in autonomia. Gli altri vengono dirottati sui ‘vicini’ pronto soccorso di Ponte a Niccheri e Montevarchi. La riorganizzazione della rete ospedaliera minore era stata auspicata pochi giorni fa anche dall’intersindacale toscana di medici, veterinari e dirigenti sanitari, suggerendo di convertirli a ospedali di prossimità e alla gestione della cronicità.La Uil minaccia: "La Regione non assuma iniziative unilaterali: costituirebbero forte conflitto". Ci sono, denuncia, "circa 80 servizi-strutture ospedaliere che non raggiungono gli standard previsti dalla legge e assorbono circa 400 milioni. Iniziamo a valutare e risolvere queste criticità riconvertendo anche circa 2mila posti letto non utilizzati e che assorbono, passivamente, circa 300 milioni". D’altra parte il buco della sanità c’è e, secondo il consigliere regionale FdI Diego Petrucci, "è ben sopra i 200 milioni ipotizzati: rasenta il mezzo miliardo". I piccoli ospedali, suggerisce, "vanno potenziati, non tagliati: sarebbe una follia e provocherebbe caos e stress anche nei grandi centri".

Manuela Plastina