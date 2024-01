Il cuore di Unicoop. In quattromila dal Papa. L’abbraccio e il messaggio: "Ambasciatori di amore"

Con il cuore stracolmo di emozione, oltre 4 mila persone, tra soci e dipendenti di Unicoop Firenze e volontari delle associazioni del territorio che collaborano con le sezioni Coop, hanno incontrato ieri in Vaticano Papa Francesco. Il Pontefice li ha ricevuti in udienza riservata nell’aula Paolo VI. Una giornata speciale per i partecipanti che, da tutta la Toscana, hanno raggiunto Roma con 90 bus. Sala Nervi gremita con le prime file occupate dai rappresentanti della cooperativa e della Fondazione il Cuore si scioglie che hanno consegnato al Pontefice alcuni doni: una cesta di prodotti della solidarietà, l’opera dell’orafo artigiano fiorentino Paolo Penko e la riproduzione della "Vergine che scioglie i nodi".

"È stato un incontro molto emozionante. Il discorso del Papa non è stato retorico né di circostanza. Erano parole rivolte proprio a noi, a quello che siamo e che facciamo, con una grande lucidità nel definire la dimensione umana. È stato un messaggio di speranza", ha commentato al termine dell’incontro Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. "Cari fratelli e sorelle, benvenuti", ha esordito il Pontefice, che ha ringraziato la cooperativa e la Fondazione, "pensata, usando un’espressione biblica, per favorire la formazione di ‘cuori di carne’ al posto di cuori di pietra". "E questa" ha proseguito Papa Francesco, "è una cosa molto bella: il cuore è una fonte di conoscenza. Qualcuno mi dirà: ‘Ma no, Padre, noi conosciamo con la mente, con l’intelletto’. Questa, da sola, è una conoscenza incompleta. Senza il cuore non c’è conoscenza umana. Per conoscere, dobbiamo conoscere con la mente, con il cuore e poi fare con le mani. Non dimenticate i tre linguaggi: che la mente sia unita al cuore e alle mani, che il cuore sia unito alle mani, per fare, e alla mente; e che le mani siano al servizio del cuore e della mente". E ancora: "Toccare, toccare l’indigenza, toccare, un cuore che tocca; guardare e capire. Non dimenticatevi questo. Cari amici, grazie per quello che fate, in Italia e all’estero, in particolare, in questo momento drammatico, a sostegno della martoriata Ucraina: è terribile, quello che succede lì. Grazie per la vostra collaborazione con il Dicastero per il Servizio della Carità, le cui attività sostenete da tempo". "Continuate a puntare, nel vostro lavoro, allo sviluppo integrale della persona, alla crescita comunitaria nella condivisione di risorse e competenze, all’inclusione, valorizzando ciò che ciascuno porta di proprio, per il bene di tutti", ha concluso il Pontefice, che poi è sceso in platea, accompagnato nella sua carrozzella, a salutare personalmente i presenti, commosso dal lungo e sentito applauso. L’udienza si è svolta in occasione del cinquantesimo della cooperativa che oggi conta un milione di soci, 140 punti vendita, oltre ottomila dipendenti, circa tre miliardi di vendite e 1,7 miliardi di patrimonio netto. Ma è stata concessa a Unicoop Firenze e alla Fondazione il Cuore si scioglie anche a seguito della collaborazione nata dal 2020 con l’Elemosineria del Papa: le missioni in Vaticano sono state organizzate dopo che l’elemosiniere del Papa aveva evidenziato la necessità di generi alimentari per sostenere le famiglie povere e chi non ha una casa e dorme nelle stazioni della capitale. La cooperativa e la Fondazione hanno raccolto le richieste di intervento donando cibo e coperte, organizzando raccolte alimentari nei supermercati di zona e inviando un tir destinato ai profughi della guerra in Ucraina.