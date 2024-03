Il cuore delle donne. Aritmie cardiache in funzione delle differenze di genere

"Il cuore delle donne". Non per caso se ne parla oggi all’educandato della Santissima Annunziata di Poggio Imperiale a Firenze. Un convegno mirato su donne e aritmologia. L’ha organizzato Marzia Giaccardi (punto di riferimento per l’elettrofisiologia) che ne è presidente con Claudia Amellone. Il programma prevede sessioni sulla cardiologia di genere, sulla cardiologia sostenibile, sulle morti improvvise. Ma si approfondiranno anche gli universi femminili con tre letture "Il cuore delle donne", "Dalla Natura alla Natura attraverso la robotica" e infine "Donne tra studi real world e trials clinici". Donne & Aritmologia, è un gruppo che conta più di duecento cardiologhe italiane, anche all’estero, nato da poco più di un anno, con il desiderio di condividere esperienze scientifiche e confrontarsi per ottimizzare la cura delle aritmie cardiache anche in funzione delle differenze di genere.