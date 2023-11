Arezzo, 22 novembre 2023 – Un sogno e un grande lavoro che diventano realtà: debutta pubblicamente il prossimo 17 dicembre alle 17,00 presso la Basilica di San Domenico, il Coro della Fondazione Guido d’Arezzo: si tratta di un coro da camera professionale finalizzato a rappresentare artisticamente la Fondazione stessa in occasione di manifestazioni programmate annualmente tra cui i Concorsi Polifonici Nazionale ed Internazionale, le masterclass della Scuola per Direttori di Coro ed altre iniziative culturali anche in collaborazioni con Enti ed Associazioni artistiche presenti sul territorio.

L’organico variabile sarà creato in funzione dei diversi repertori oggetto di studio e di concerto, anche sulla base delle scelte e delle competenze specifiche dei direttori ospiti che saranno invitati.