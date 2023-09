Il concerto dell'Orchestra Multietnica di Arezzo all’Eden

Arezzo, 15 settembre 2023 – Un guizzo d'estate a fine settembre, mentre i grandi palchi abbandonano le piazze e i teatri lustrano i cartelloni. Nell'attesa dell'autunno tra musica e teatro che verrà, noi ti aspettiamo all'Arena Eden di Arezzo - domenica 24 settembre ore 21:00 - per assistere al concerto dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. L'evento fa parte di una rassegna speciale che unisce l'arte e la musica al ricordo della tragica scomparsa, 5 anni fa, di Filippo Bagni e Piero Bruni. I 5 giorni di eventi inizieranno mercoledì 20 e si concluderanno domenica 24 (nella locandina sono presenti tutti gli eventi) con il concerto dell'OMA in una serata di festa ma anche di grandi emozioni. Il costo dell'ingresso, 5 euro, sarà devoluto in beneficenza. I biglietti saranno acquistabili da lunedì 18 settembre presso Officine della Cultura (Via Trasimeno, 16) dal lunedì al venerdì con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 ed anche presso il Cinema Eden (Via Guadagnoli, 2) in orario di apertura della biglietteria del cinema. Informazioni: 338.8431111 - [email protected]. Prevendita online da lunedì 18 settembre su Ticketone.