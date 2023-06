Il Carnevale storico di Bibbiena anticipato al 22 e 23 luglio

Arezzo, 12 giugno 2023 – Tante le novità per la prossima edizione estiva del Carnevale storico di Bibbiena. Innanzitutto cambiano le date della manifestazione, anticipata al 22 e 23 luglio. Il sabato, l’ormai consolidato appuntamento con “Il banchetto alla corte del Tarlati” si sposta nel centro storico di Bibbiena, nell’antico chiostro dell’ex convento di San Lorenzo, riaperto dopo anni alla cittadinanza, con inaugurazione ufficiale la scorsa domenica. Per l’occasione, anche il menù della cena sarà completamente rivisitato, ma sempre con l’obiettivo di calare i partecipanti nei sapori e nello spirito del Medioevo, mantenendo però il buongusto odierno. Coinvolto nella preparazione del pane e dei dolci dell’epoca lo storico forno Masetti, da ben 70 anni nelle “lastre” di Bibbiena.

Solo per i commensali, i momenti conviviali saranno animati dall’intrattenimento di Lenny Graziani che accompagnerà l’alternarsi, al centro del chiostro, delle esibizioni dei Cantori del Tarlati, dei Musici di Subbiano, dei balli di Universo Danza e degli spettacoli di Laura Baldini, in cui la magia del fuoco abbinata alla meraviglia dei suoi effetti regala ogni volta emozioni indimenticabili. Con l’uso di stoviglie e brocche di ceramica, i commensali torneranno al 1337, quando la potente famiglia dei Tarlati era signora di Bibbiena, tant’è che a tavola siederanno anche il Conte Tarlati e la corte. Immancabile anche la bella Bartolomea che quest’anno è interpretata da Elena Gentile. Per il banchetto viene effettuata la prevendita dalla Tabaccheria Fratta in piazza Roma e sarà possibile prenotarsi chiamando i numeri 333-4812206 e 349-0595181. Il Presidente Alessandro Giovannini auspica una grande partecipazione: «L’impegno profuso per la riuscita di questo evento, unico nel suo genere, è molto, perché si tratta di una cena spettacolo con antipasto e cinque portate, tutte di epoca medievale, servite al tavolo. Non vogliamo svelare altro, se non che i primi saranno rigorosamente fatti a mano».

Domenica 23 luglio, dalle ore 21.00, il Carnevale storico torna invece protagonista in piazza Tarlati con il corteggio storico a cui prenderanno parte anche gruppi provenienti da altri Comuni della provincia. La serata vedrà coreografie e spettacoli di intrattenimento, che si alterneranno alla tradizionale sfida del Carraccio tra fondaccini e piazzolini, quest’ultimi impegnati a riconquistare l’ambita pala vinta nell’edizione 2022 dal rione del Fondaccio. A presentare la serata Lenny Graziani.

Frutto di una continua ricerca sugli usi e costumi medievali, compiuta da anni dall’associazione Carnevale Storico di Bibbiena, la manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Bibbiena, grazie agli sponsor Miniconf e Tecnoquadri.