Il carnevale di Foiano sarà dedicato alle donne

I giganti di cartapesta si guardano allo specchio, pronti per uscire e stupire. Mancano gli ultimi ritocchi, ma si sa, sono i dettagli a fare la differenza. La febbre da Carnevale sale a Foiano (Arezzo) dove la cartapesta è un’arte dalla seconda metà del Cinquecento come testimonia un prezioso documento custodito nell’archivio storico del Comune. Il regno di Re Giocondo è in fermento per il grande debutto: il 28 e per cinque domeniche nel paese della Valdichiana che vanta il Carnevale più antico d’Italia, i carri allegorici realizzati dai maestri cartapestai di Rustici, Bombolo, Azzurri e Nottambuli (o quattro cantieri in competizione perenne) saranno i protagonisti assoluti. Ma c’è una novità: quest’anno Re Giocondo ritrova la moglie , Zinfarosa. Di lei si erano perse le tracce dal 1979, anno della sua ultima sfilata per le vie del centro a braccetto col sovrano del Carnevale. "Abbiamo voluto valorizzare un’antica tradizione che nel tempo si era persa", spiega il vicesindaco Jacopo Franci, ieri a Palazzo del Pegaso per presentare la manifestazione insieme al presidente del comitato Carnevale Andrea Capannelli e i rappresentanti dei cantieri. C’è di più: il file rouge della narrazione esalta la figura femminile in tutte le sue sfumature. Una chiave di lettura contro la violenza sulle donne: Zinfarosa torna in piazza con il marito e porta per mano tutte le donne all’appuntamento con l’allegria nel regno che mette al bando ogni forma di prevaricazione.

Alla sfilata dei carri di cartapesta e delle mascherate, fanno da cornice una serie di iniziative collaterali pensate per potenziare l’offerta turistica del borgo aretino che vive il suo anno d’oro con la grande mostra dedicata ai Della Robbia.

Lucia Bigozzi