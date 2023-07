Arezzo, 31 luglio 2023 – Dopo l’enorme successo riscosso in più di 100 città nel mondo, da New York a Milano, passando per Parigi, Madrid e Londra, il Candlelight Concert arriva anche in provincia di Arezzo e lo fa al Monte San Savino Festival, toccando un luogo iconico dell’ascolto della musica classica, l’antico Chiostro di Palazzo di Monte.

“Un concerto Candlelight, racconta Luigi Tanganelli direttore del Monte San Savino Festival, è molto più di un semplice evento musicale, è una completa immersione nel mondo del suono, un'esperienza sensoriale che coinvolge vista, udito e anima. Durante questi eventi, la musica viene eseguita dal vivo in spazi unici, illuminati solo dalla luce delle candele.

Abbiamo deciso di proporre nell’ambito del Festival 2023 una di queste esperienze grazie alla disponibilità di un grande artista come il Maestro Gianluca Luisi che si esibirà al pianoforte nel chiostro del palazzo comunale. Un appuntamento straordinario anche per il repertorio scelto che comprende le ultime tre Sonate per Pianoforte di Beethoven.”

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale (Potsdamer Nachrichten, New York Concert reviews at Carnegie Hall, American Record Guide) uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo. Si esibirà nel tre ultime sonate di Beethoven, composte tra il 1820 e il 1822.

Vengono considerate l’espressione del cosiddetto terzo stile beethoveniano, opere al di sopra del tempo e dello spazio segnate da assoluta libertà fantastica che trascende i limiti della tradizionale forma-sonata della Nona Sinfonia e della Missa Solemnis. Sono tra le opere più complesse di Beethoven e tra le più difficili del repertorio odierno e sono considerate il suo testamento pianistico.

Appuntamento martedì 1 agosto ore 21.15 chiostro Palazzo Comunale di Monte San Savino

