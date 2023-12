Arezzo, 13 dicembre 2023 – Prosegue anche nel prossimo fine settimana il calendario degli eventi dedicati alla magia di “Varchi di Natale”.

Un programma che non interesserà solo il capoluogo, ma nei giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre, si svolgerà anche a Levane, con “Natale a Levane”, dalle ore 14.30 lungo piazza del Secco e via Leona, a cura dell’Associazione “Io sono Levane”, con cori, recite, intrattenimento musicale, spettacoli e mercatini.

VENERDI’ 15 DICEMBRE

Alle ore 21:30 nella Chiesa di Sant’Andrea Corsini si terrà il Concerto di Natale “Christmas” a cura del Coro della Polifonica S. Lorenzo e Arezzo Open Orchestra.

SABATO 16 DICEMBRE

Dalle ore 10.00 alle 12.00, nella Biblioteca dei Ragazzi e nella Sala della Filanda alla Ginestra, l’iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, le “Strenne di Natale”, letture animate de “I Seminalibri” che proporranno ai più piccoli i libri più belli usciti nell’ultimo anno. Per i più grandi, le letture saranno “assaggi” per farsi venire la voglia di proseguire da soli.

Nel pomeriggio dalle ore 16.00, in via Roma, il clown Ferux intratterrà grandi e piccini con bolle giganti, giocolerie e palloncini, mentre gli attori del Comitato “Ginestra e dintorni” nei loro costumi natalizi animeranno il centro storico con le esibizioni di “Christmas Time”. La fotografia sarà la protagonista di questa giornata, a cura dell’Associazione Fotoamatori F. Mochi, con l’inaugurazione alle ore 18.00 presso il Chiostro di Cennano della mostra “Pets Portraits” dedicata alle foto dei cittadini che si sono fatti ritrarre insieme ai loro amici animali.

Alle ore 21.00, all’Auditorium comunale di via Marzia, torna il tradizionale spettacolo del “Concerto Gospel” del Coro Saint Mary Gospel Choir, nato nel 2005 e all’attivo molte esibizioni e rassegne corali di successo.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Per l’intera giornata lungo via Roma, l’allestimento del “Mercatale in strada” a cura del Mercato coperto degli agricoltori, con prodotti enogastronomici dell’eccellenza del nostro territorio, inoltre si potrà curiosare tra i banchi della “Fiera d’inverno” in via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, a cura dell’Associazione via dei Musei.

Alle 16.00, il nuovo appuntamento riservato ai più golosi con l’apertura dello stand dei bomboloni della Pro Loco in piazza Varchi, per le vie del centro la Polifonica S. Lorenzo si esibirà nei “Cori itineranti” sul tema del Natale e i Personaggi e le Mascotte del Circo Arkar divertiranno tutti i presenti in via Roma e piazza Varchi

Alle 17.00 Lo spettacolo che ha sempre attirato il pubblico dei bambini, “Babbo Natale ed i suoi aiutanti arrivano dall'alto”, con la discesa dal Campanile dell’Insegne Collegiata di San Lorenzo. Una iniziativa promossa dalla Proloco di Montevarchi in collaborazione con Edilizia Acrobatica.

Per i più piccoli la casa di Babbo Natale in via Roma 82 sarà aperta sia sabato 16 che domenica 17 dicembre dalle 16 alle 18.30.

Le mostre: anche in questo fine settimana sarà possibile visitare in Palazzo del Podestà “Quella notte a Betlemme”, presepi artistici, artigianali e pezzi da collezioni private, a cura della direzione artistica di Romano Dini, ma anche la personale, con 40 opere, di Mauro Capitani dal titolo: “E’ solo un sogno- Antologia di Dipinti”.

Il museo del Cassero per la scultura ospita la mostra “Michele Liparesi e Sara Vasini. 1Personalex2”; all’Auditorium comunale di via Mazia sono esposti circa 1000 disegni realizzati dai bambini delle scuole cittadine dal titolo “Paesaggi invernali”; prosegue anche al Canto del Perlino, via Isidoro del Lungo, la collettiva di pittura e scultura di numerosi artisti locali, alla Galleria Magiotti in via Roma, la mostra personale dell’artista Giancarlo Arrigucci, presso la Galleria di via Roma 73, l’arte è ancora protagonista con la mostra di Licio Casini “Dal passato al presente” con opere che ripercorrono la sua storia artistica.

Inoltre, seguendo la tradizione, presso la Chiesa di S. Maria al Giglio è stato allestito il “Presepe artigianale natalizio” di Mario Rosadini. Merita di raggiungere la Chiesa dei Cappuccini di Montevarchi per ammirare, come ogni anno, il “Vecchio Presepe Meccanico dei Padri Cappuccini” fino al 15 gennaio.