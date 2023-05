Il brutto anatroccolo per la stagione ragazzi del Virginian

Arezzo, 6 maggio 2023 – Ultimo appuntamento, al Teatro Virginian di Arezzo, con la Stagione teatrale Ragazzi: un cartellone dedicato ai più piccoli che, nel corso dell’anno, ha permesso a tanti giovani spettatori di entrare in contatto con storie emozionanti e sempre diverse. Un’avventura che culminerà domani, domenica 7 maggio, alle ore 17, quando il sipario del piccolo teatro di via de’ Redi si aprirà su “Il brutto anatroccolo”, una produzione di Nata Teatro che porta la firma di Livio Valenti, in scena con l’attore aretino Mirco Sassoli.

“Siamo orgogliosi di ciò che è stata la nostra Stagione Ragazzi – spiega Eleonora Angioletti, attrice e docente della Filostoccola, - E’ stata una delle novità del cartellone di ‘Nuovi Inizi’ sulla scia di una sfida che avevamo intrapreso già l’anno precedente. Il nostro percorso si conclude con un bilancio positivo e con la certezza di aver portato ad Arezzo tanti progetti e spettacoli interessanti anche per un pubblico baby. Attraverso questa stagione, e grazie alle compagnie che vi hanno preso parte, siamo riusciti ad affrontare tante tematiche e ad accendere la fantasia di quanti, magari, sono entrati in un teatro per la prima volta”.

Ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, “Il brutto anatroccolo” di Nata Teatro è un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti. La storia si apre in un giardino dove due strani personaggi hanno il compito di accudire le cosiddette uova pensierose, delle uova particolari che custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Proprio da una di quelle uova, nasce un goffo pulcino, diverso dagli altri, e per questo rifiutato da tutti. Deciso a fuggire, affronterà un viaggio durante il quale vivrà mille e mille peripezie, dando vita a una favola rivisitata che, attraverso le tecniche del teatro di figura, attua un percorso sulla parità. Uno spettacolo che vuole raccontare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare;

Spettacolo consigliato per bambini e bambine dai 4 anni in su. La vendita dei biglietti è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian. Ingresso unico 5 euro. Per maggiori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i numeri 3343385046 o 3338459441.