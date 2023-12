Arezzo, 4 dicembre 2023 – Il Borgo del Natale: Una Festa di Luci, Colori e Tradizione. Il cuore di Sansepolcro batte più forte con l'inaugurazione ufficiale del Borgo del Natale. Questo calendario di eventi, che si protrarranno fino al 7 gennaio 2024, promette un'esperienza natalizia indimenticabile per tutta la comunità.

La Piazza Torre di Berta si è accesa con il conto alla rovescia fatto dal sindaco Fabrizio Innocenti assieme all’assessore alla cultura Francesca Mercati che ha curato parte dell’organizzazione del calendario di eventi assieme agli altri organi promotori che erano presenti in piazza: Commercianti del centro storico, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna. E in ogni Natale che si rispetti non può mancare l’albero di Natale che anche quest’anno è stato addobbato dall’Associazione Le Centopelli assieme all’allestimento della Natività di Piero della Francesca a Porta Fiorentina.

Il villaggio del Natale offre ai visitatori un viaggio attraverso l'artigianato locale e le tradizioni natalizie. Casette di legno addobbate con cura e food truck accompagnati dall'irresistibile profumo delle prelibatezze culinarie che riempie l'aria. Oltre venti attività locali animano il Borgo con idee regalo uniche, opere d'arte artigianali e delizie gastronomiche, creando un'atmosfera calda e accogliente.

Artisti locali hanno allietato l'atmosfera con melodie natalizie, creando uno scenario incantato. Vari concerti hanno animato piazza Torre di berta coinvolgendo il pubblico che ha avuto modo di immergersi in un’atmosfera magica. Il Grinch ha cercato di movimentare il Natale di grandi e piccini portando una sferzata di allegria nelle strade del centro storico. Tanti momenti in cui ognuno poteva ritagliarsi un’emozione diversa in vista di una delle feste più gioiose dell’anno.

Il Borgo del Natale è il frutto dell'unione e della collaborazione tra i negozi locali, gli artigiani talentuosi, le associazioni del territorio e, soprattutto, la nostra amata comunità. Questa celebrazione è un omaggio al nostro legame speciale e alla forza che scaturisce dalla collaborazione.

Il Borgo del Natale è aperto a tutti, per questo invitiamo ogni membro della nostra comunità e i visitatori più o meno lontani, a partecipare, a condividere l'amore per Sansepolcro e a creare insieme ricordi indimenticabili in questo magico periodo dell'anno.

Questo il programma dei prossimi giorni:

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE - Dalle 15.30 Caldarroste in piazza a cura della Confraternita della Misericordia

VENERDI’ 8 DICEMBRE - Ore 16.30 Piazza Torre di Berta “CACCIA IN CITTA’: L’antico forziere”, caccia al tesoro a cura del Circolo degli Esploratori

Ore 17.00 inaugurazione Presepe di Santa Marta, chiesa di Santa Marta

Ore 18.00 inaugurazione Mostra d’Arte Presepiale chiesa dei Servi di Maria e edificio ex scuola Luca Pacioli

Ore 18.30 Museo Civico Piero della Francesca, inaugurazione della mostra personale di Franco Alessandrini

Ore 21.00 Concerto di Santa Cecilia a cura della Filarmonica dei Perseveranti c/o Auditorium Collodi

SABATO 9 DICEMBRE - dalle 16.00 alle 19.00 esibizione del Teatro Popolare Loggiato del Duomo

Ore 18.00, Piazza Torre di Berta Esibizione di Zumba a cura DIAMOND’S TEAM EVOLUTION

DOMENICA 10 DICEMBRE - Dalle 9.00 alle 19.00 Mercatino di Natale a Cura della Croce Rossa Italiana Sezione di Sansepolcro

Dalle 16:30 alle 18:00 “Letture sotto l’albero” loggiato del Duomo a cura della Libreria Del Frattempo

Dalle 16.00 alle 20.00, Parata Disney per le vie del centro storico, a cura dei “I commercianti del Centro Storico di Sansepolcro”.