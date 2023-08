Il boom dei viaggi d’antan I passeggeri sono 150mila "Torna l’Orient Express"

FIRENZE

Se il turismo ferroviario sta facendo registrare un boom e per tante linee abbandonate c’è una speranza lo si deve a lui: l’ingegner Luigi Cantamessa (nella foto), direttore generale della Fondazione Fs Italiane. Nel 2014 ha avviato il progetto "Binari senza tempo", che ha portato alla riapertura di quasi mille chilometri di linee ferroviarie secondarie, storiche e turistiche.

Perché è importante riscoprire le ferrovie dimenticate?

"Per tanti anni, la teoria dei cosiddetti ‘rami secchi’ ha causato la chiusura di tante linee ferroviarie meravigliose. Penso alla Spoleto-Norcia, gioiello di ingegneria ferroviaria che si sviluppa per 51 chilometri tra ripide rampe, gallerie e viadotti nel cuore dell’Umbria: chiusa nel 1968, oggi avrebbe rappresentato un’incredibile opportunità per lo sviluppo dei territori. Con la chiusura di queste linee, borghi meravigliosi sono rimasti orfani di un servizio fondamentale".

Progetti per il centro Italia?

"In Toscana abbiamo rilanciato la bellissima ferrovia della Val d’Orcia, tra Asciano e Monte Antico. In alcune stazioni, e in particolare in quella di Monte Amiata, abbiamo avviato cantieri finalizzati a migliorarne la fruibilità turistica. La Fondazione FS ha avviato un programma di treni storici e turistici sulla Porrettana. Oggi quel collegamento, grazie all’utilizzo di materiale rotabile dedicato, come ad esempio le vetture per il trasporto bici, ha un potenziale turistico enorme".

Qualche numero a conferma del successo delle operazioni portate avanti da Fondazione Fs?

"Quando la Fondazione Fs è nata, 10 anni fa, i numeri del turismo ferroviario in Italia erano molto diversi, poche migliaia di passeggeri a bordo di sporadici treni storici organizzati da pioneristiche associazioni. Oggi siamo a 150mila passeggeri l’anno, con un trend in crescita". Ogni linea sottratta all’abbandono cosa comporta?

"Una ferrovia abbandonata diventa ricettacolo di rifiuti di ogni genere. La vegetazione dapprima invade traverse e rotaie, poi si sviluppa oltre la sede, creando delle barriere di rovi. Un’emergenza ambientale che può essere evitata tenendo in vita le nostre ferrovie. E il treno turistico è la soluzione migliore".

Prossimi progetti?

"Abbiamo presentato una nuova impresa ferroviaria del Gruppo Fs: Fs Treni Turistici Italiani, di cui sono stato nominato amministratore delegato. La nuova società affronterà la sfida di sviluppare l’industria del turismo ferroviario in Italia. FS Treni Turistici Italiani si occuperà della trazione dei prestigiosi treni luxury, quali l’Orient Express - la Dolce Vita, treno di lusso italiano che debutterà nel 2024, e il mitico Venice Simplon Orient Express di Belmond, già operante su itinerari europei. Inoltre, svilupperà nuovi collegamenti, anche notturni, su tratte a medio-lungo raggio. I collegamenti saranno composti da vetture anni ‘80 e ‘90 oggetto di interventi di integrale riqualificazione e ammodernamento a uso turistico: carrozze ristorante con cucina espressa a bordo, vetture letto, vetture meeting, bagagliai per trasporto bici, sci e mezzi per la mobilità sostenibile. Da dicembre vi aspettiamo a bordo".

Davide Costa