"I soldi ci sono, opere ferme. La Regione è colpevole"

Consigliere regionale Alessandro Capecchi, lei sostiene che l’assessora Monni ha fatto una fotografia inesatta sulla prevenzione idrogeologica pre alluvione nell’intervista a La Nazione.

"L’assessore Monni ha fatto una analisi auto assolutoria, molto indulgente anche con i consorzi. Non ha detto nulla sulle numerose, e rovinose, rotture arginali - sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia - . Ha dato ragione alla Autorità di Distretto perché non poteva fare altro, ma la Regione continua a fare di testa propria sulla prevenzione senza coinvolgere realmente l’Autorità, unica struttura tecnica che si occupa solodi prevenzione e che conosce bene il dissesto. Peraltro anche il Ministero dell’Ambiente così come il Dipartimento di Protezione civile dovrebbe chiedere conto all’Autoritá prima di erogare risorse. Così si farebbero davvero valere le mappe del rischio e andrebbero i soldi sulle vere priorità. Solo dalla Protezione Civile sul Pnrr sono arrivati 60 milioni e l’Autorità non mi risulta sia stata sentita. Sarebbe anzi auspicabile che gli uffici a Roma controllino più nel dettaglio".

Qualche esempio?

"Le opere incompiute sull’Arno: Casse Pizzicone, Restone, Prulli, Leccio e adeguamento della diga di Levane che potrebbero invasare potenziali 35 milioni di metri cubi ma sono ancora da realizzare, nonostante che nelle carte dell’autorità di Bacino ci siano dal 1999 e nonostante che il loro costo sia lievitato a oltre 200 milioni. I soldi ci sono e le opere sono pure ferme. Come ha detto Musumeci a Campi".

Non le tornano i numeri dei finanziamenti? 190 milioni all’ anno dalla Regione e 20 dai governi per opere idriche e manutenzione?

"Non conta quanto si stanzia, ma come e per cosa si riesce a spendere. Peraltro dal 2019 da Roma sono arrivati circa 200 milioni. Sulle zone alluvionate ci sono circa 30 milioni di queste risorse, ma su alcuni stralci del Marina siamo ancora alla conferenza di servizi per la progettazione. Se questa è urgenza e l’ indifferibilità... Ricordo che Giani, Presidente di Regione, per legge è anche commissario per le opere contro il dissesto, ed ha poteri straordinari".

Quindi lei è d’accordo con Gaia Checcucci, segretario del Bacino, quando dice che il rischio si conosceva e poco è stato fatto.

"Certo. Ci sono le grandi opere e poi c’è la manutenzione ordinaria e straordinaria che evidentemente è stata sottovalutata forse perché dà meno lustro che tagliare un nastro".

Giani commissario per la ricostruzione. Fermo no come dice la Lega oppure si aprono nuovi scenari?

"Giani sta svolgendo troppi ruoli e purtroppo i risultati si vedono... in negativo".

Fratelli d’Italia chiede la commissione d’inchiesta.

"E’ doverosa. E’ uno strumento importante per capire come strutturare un sistema migliore".

Luigi Caroppo