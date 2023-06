I sindaci e le ferite più gravi "Priorità strade e agricoltura"

(Firenze)

Non solo la Romagna, ma anche l’Alto Mugello – che non a caso molti definiscono Romagna Toscana – è alle prese con i tanti danni causati dalle piogge torrenziali di metà maggio. Sono quattro i comuni toscani, al confine tra le due regioni, per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità: Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Londa. Avrebbero dovuto essere cinque, perché anche San Godenzo ha avuto gravi danni, ma ci si è dimenticati di inserirlo nell’elenco, e proprio ieri, su proposta del gruppo di Fratelli d’Italia, il Consiglio regionale toscano ha chiesto la sua reintroduzione.

Centinaia di frane, tratti stradali sbriciolati, acquedotti rurali danneggiati, frutteti spazzati via, castagneti secolari feriti. L’emergenza è scattata subito, e i Comuni si sono fatti carico di avviare i lavori di somma urgenza, per rimuovere massi e terra dalle strade, e far ripartire la circolazione.

Giampaolo Buti, sindaco di Firenzuola, lo ricorda al neo-commissario Figliuolo: "Siamo ancora in attesa dell’ordinanza che distribuisce i fondi per le somme urgenze". Firenzuola ha dato il via ai lavori per circa 2 milioni, lavori già al 60-70% dal loro compimento, ma se non arriveranno i fondi, i bilanci comunali andranno in crisi.

"Siamo intervenuti subito per la messa in sicurezza di strade comunali e vicinali di uso pubblico che raggiungono i centri abitati, per riattivare la circolazione", dice il sindaco. Che avverte: "Riaprire le strade è un conto, ricostruirle e metterle in totale sicurezza è ancora tutto da fare, e occorre farlo velocemente".

Lo nota anche il sindaco di Palazzuolo Phil Moschetti: "Le frane – 40 quelle importanti, oltre 300 in totale solo nel nostro comune – sono state affrontate per riaprire la viabilità, non certo ancora per riparare il danno. Lo stesso per i castagneti, o per le case lesionate. Per adesso si è fatto l’essenziale. Anche perché non ci sono escavatoristi disponibili e sufficienti: ora si lavora solo sulle aree più a rischio e in base alla maggiore utilità dell’intervento".

Tra le ferite più gravi, strade a parte, quelle all’agricoltura. A Londa hanno una speciale coltura, quella della pesca regina, quest’anno sarà azzerata. E tanti castagneti sono devastati. Per il solo settore agricolo dei tre comuni dell’Alto Mugello il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha contato 400 frane e 20 milioni di euro necessari per gli interventi di ripristino. Ad esse vanno aggiunto cento frane sulle viabilità provinciali, 76 sulle strade comunali marradesi.

"Ancora – precisa il sindaco di Marradi Tommaso Triberti – non c’è una stima precisa e complessiva dei danni subiti. Una volta terminati gli interventi di somma urgenza, andranno effettuati studi approfonditi e progettazioni e da qui verranno le cifre: i 100 milioni di euro inizialmente stimati temo che possano non bastare". E il palazzuolese Moschetti mette in guardia il neo-commissario: "Il covid di fronte a questa situazione era uno scherzo. Qui avrai le Sovrintendenze, le Forestali, l’Arpat, altri enti e ognuno vorrà dire la propria. Non sarà facile".

Paolo Guidotti