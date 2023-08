"I Rolex non sono un dono coniugale" Respinto il ricorso di Ilary Blasi

Nella guerra legale fra Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex numero dieci segna un altro punto. È stato respinto l’appello della conduttrice tv contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni, in merito all’affidamento condiviso dei Rolex, condannandola pure al pagamento delle spese legali. Blasi avrebbe voluto che fossero assegnati a lei soltanto, in quanto regali dell’ex marito. Ma l’appello è stato ritenuto infondato: gli orologi di lusso non le sono stati assegnati in via esclusiva, al contrario, il Tribunale le ha ordinato di eseguire l’ordine di Frettoni, ovvero di riportarli in un luogo sicuro accessibile a entrambi i coniugi, ovvero una cassetta di sicurezza cointestata, come quella da cui la showgirl li aveva prelevati di nascosto a metà giugno 2022.