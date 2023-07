I re dei salumi arrestati in Spagna "Abusi sessuali su una dipendente"

In carcere in Spagna, con un’ordinanza di custodia cautelare, Mario e Piero Pini, 66 e 70 anni, con l’accusa di reati contro i lavoratori e abusi sessuali. I due fratelli, titolari dell’omonimo gruppo alimentare (Pini Group) che produce bresaole in Valtellina e che di recente ha rilevato il marchio emiliano di salumi Ferrarini, sono rinchiusi in cella a Zuera, alle porte di Saragozza, capoluogo della regione autonoma dell’Aragona dove a Binefar il gruppo Pini quattro anni fa ha aperto il mattatoio che dà lavoro a 1.600 persone. I due, figure chiave dell’azienda con cuore in provincia di Sondrio, a Grosotto, avevano preso casa nel piccolo centro aragonese.

Ad arrestarli, all’alba del 30 giugno, la Guardia Civìl: le indagini sarebbero partite dopo la denuncia di una donna. Il giudice ha ordinato la custodia cautelare in carcere per i due fratelli. Per Piero, il più anziano dei due, non sono i primi guai con la giustizia. All’inizio di marzo del 2019 fu arrestato in Ungheria, dove il gruppo opera dal 1994 con la Hungary Meat Kft, con l’accusa di aver commesso una frode fiscale milionaria per tratti simile a quella che aveva portato al suo arresto in Polonia, dove il gruppo possedeva un’azienda, nel 2016. Poi l’approdo in Spagna dove nel luglio 2019 a Binefar il gruppo (con la società Litera Meat) ha inaugurato il macello più grande d’Europa: 62mila metri quadrati e una capacità produttiva di 160mila suini a settimana. Le presunte aggressioni sessuali per le quali i due fratelli Pini sono stati arrestati senza cauzione sarebbero state reiterate nel tempo, secondo la denuncia della vittima. Le indagini sono durate un mese.

Sabato mattina, davanti al giudice di turno di Monzón, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. Dopo aver ascoltato la vittima, il giudice ha ordinato la detenzione. Per i due fratelli parlano i legali. "Fin dal primo momento i signori Pini hanno manifestato la piena collaborazione con le autorità spagnole per chiarire i fatti. Respingono con forza le accuse e hanno fornito diversi mezzi di prova che chiariranno l’irrealtà e l’incoerenza dei fatti denunciati. Hanno piena fiducia che si faccia rapidamente chiarezza sul caso".

Paolo Verri