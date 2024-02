I ragazzi e la lettura a Bibbiena

Un viaggio nel mondo della letteratura contemporanea, con uno sguardo attento a lettori e scrittori junior: ’Narrare la Generazione 2.0: scoperte letterarie dei giovani d’oggi’. Questa la forza del Festival del Libro per Ragazzi 2024, che si terrà a Bibbiena dal 19 febbraio al 10 marzo. L’evento è stato presentato ieri a Firenze da Marco Casucci, vicepresidente dell’assemblea toscana, Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena, Francesca Nassini, assessora alla cultura di Bibbiena, e Katia Albertoni, organizzatrice del Festival.

Sarà un viaggio nella letteratura contemporanea con un focus speciale sui giovani di oggi, la cosiddetta Generazione 2.0., sentimenti e paure dei giovani. Attraverso workshop, letture e incontri con autori verrà esplorato come i giovani trovino rappresentazione nelle pagine dei libri e come queste narrazioni contribuiscano ad ampliare la loro visione del mondo. Il festival proporrà vari generi letterari, dalla narrativa alla poesia, dai romanzi grafici ai saggi, per mostrare una panoramica delle diverse voci sulla realtà giovanile. Ci saranno anche autori locali dik grande successo come Francesco Caremani che con ’Chiedi alla polvere’ incontrerà i ragazzi.