“I novellattori”, due giornate di passeggiate teatrali nel cuore di Arezzo

Arezzo, 30 maggio 2023 – Passeggiate teatrali nel cuore di Arezzo. L’appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 giugno quando l’associazione culturale Noidellescarpediverse proporrà un viaggio indietro nel tempo con gli spettacoli itineranti “I novellattori” dove un attore in abito medievale accompagnerà in un suggestivo percorso tra letteratura e poesia, immerso nelle bellezze del centro storico cittadino. L’iniziativa è a partecipazione gratuita e adatta a tutti, anche a famiglie con bambini a partire dai sei anni, prevedendo in entrambe le giornate tre turni alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00 con partenza dall’InfoPoint Discover Arezzo sotto le Logge Vasari di Piazza Grande. “I novellattori”, realizzato con il sostegno della Fondazione Arezzo InTour, è inserito tra le iniziative collaterali del calendario del cinquantacinquesimo anniversario della Fiera Antiquaria.

“Non siamo solo Botoli Ringhiosi” è il titolo dello spettacolo in programma il 3 giugno: l’attore Samuele Boncompagni narrerà le meraviglie del medioevo aretino attraverso le parole tratte da Dante, Petrarca, Sacchetti e Boccaccio. Questo viaggio letterario porterà direttamente nel 1300 con l’obiettivo di condurre spettatori di ogni età nella simpatica ricerca di una definizione di “aretinità”. Il giorno successivo sarà invece la volta dello spettacolo “La vera storia del Buratto (più o meno)” che configurerà una sorta di introduzione al clima e ai personaggi della Giostra del Saracino. Le soste teatrali proporranno i versi di un poema eroicomico in ottave scritto a inizio ‘900 da Alberto Cavaliere dove viene raccontato di come il Buratto sia giunto in terra di Arezzo e di come sia stato sconfitto da tre dame, mettendo in scena una storia all’insegna della leggerezza e della risata. Ognuna delle tre repliche dei due spettacoli prevederà una passeggiata nel cuore della Fiera Antiquaria con un percorso che, dalle Logge Vasari, proseguirà verso il Duomo e verso Il Praticino, con l’intermezzo di soste teatrali. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 0575/377.468. «“I novellattori” - ricorda Boncompagni. - è un progetto che porta la letteratura, la poesia e il teatro nel cuore di Arezzo in un suggestivo scenario offerto dal patrimonio storico, artistico e architettonico del centro storico cittadino, con proposte adatte per spettatori a partire dai sei anni di età. Il nostro ringraziamento va alla Fondazione Arezzo InTour che ha rinnovato la fiducia verso le attività teatralizzate della nostra associazione con narratori in costume che raccontano storie della storia della città».