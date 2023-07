I manga invadono Montereggio

Festival del fumetto nel paese dei librai. Oggi e domani la suggestiva frazione del Comune di Mulazzo ospiterà il festival ‘Nuvole a Montereggio’, con mostre, autori ospiti, il premio ‘Fumetto nella Gerla’. E qualche novità come il lancio, in diretta web con Kyoto, di un nuovo titolo manga, un fumetto giapponese che trova ispirazione dalla saga dei librai di Montereggio in cui Monjiro, emigrato da Montereggio al Giappone, vive in una tipografia di Kyoto, diventa un libraio ambulante vendendo il pane assieme a un manga della sua amica fornaia You.

E proprio la ricchezza e la diversità dei tanti mondi del manga saranno al centro dell’edizione 2023 del festival. Ci saranno tra gli altri Caterina Rocchi aka ‘Pane e Manga’, fondatrice di una delle realtà di riferimento per la cultura Manga in Italia, l’emiliana Elisa Menini, vincitrice del premio ‘Fumetto nella Gerla’ nel 2022 con l’opera Nippon Monogatari ‘La Missione di Kintaro’. Prevista anche una festa, stasera, un ‘Self party ricco di musica a cura del collettivo Spaghetti Comics con prodotti artigianali locali. ‘