I luoghi del Maestro. Onore a Puccini e alla sua memoria

"Ho una casa nell’Honan con il suo laghetto blù, tutto cinto di bambù". Si ascolta in una delle scene della Turandot. Un verso che Giacomo Puccini volle inserire nell’opera che lasciò incompiuta per sottolineare tutto il proprio dolore del trasferimento dalla Villa di Torre del Lago a quella nel quartiere Marco Polo a Viareggio. Lasciata Lucca per vivere con Elvira Bonturi il compositore, infatti, aveva scelto la silenziosa Torre del Lago, immersa nel verde e sulle sponde del Massaciuccoli dove – quando non si dedicava alle partiture delle sue opere – usciva a caccia. Ma quando, all’inizio del ’900, nella zona che oggi ospita il Gran Teatro della Fondazione lirica fu autorizzato l’escavo della torba il Maestro decise di abbandonare quell’oasi silenziosa per vivere a Viareggio. Nelle sue intenzioni ci sarebbe dovuto andare con l’ultima amante, Josephine von Stängel. Gli eventi, però, lo costrinsero, come in molti altri casi della sua avventurosa esistenza, ricca di gloria e tormento, a fare diversamente e a trasferirsi con Elvira che nel frattempo, dopo 18 anni, era diventata a seguito della morte sul suo primo marito (Narciso Gemignani) la legittima consorte.

Oggi quella villa al Marco Polo è destinata a nuova vita. Insieme a Villa Caproni a Torre del Lago, al Museo di Celle nel Comune di Pescaglia (paese d’origine della famiglia Puccini), infatti, è inserita nei "luoghi del Maestro" che saranno recuperati e ristrutturati grazie al masterplan approvato nei giorni scorsi dal Comitato Nazionale del Centenario presieduto dal direttore d’orchestra, Alberto Veronesi, che per lunedì mattina ha convocato una nuova seduta per adottare le delibere definitive.

In particolare al Comune di Lucca verrà assegnato poco più di un milione di euro di cui 900mila saranno destinati, appunto, al recupero della villa di proprietà della Fondazione Puccini di Lucca nel quartiere Marco Polo di Viareggio e poco più di 100mila euro per la ristrutturazione del Teatro del Giglio di Lucca. Oltre a 30mila euro da destinare alla ciclovia “Puccini“. Mentre 1 milione 250mila euro verranno assegnati al Comune di Viareggio che, con la Fondazione lirica, avrà il compito di recuperare la Villa Caproni a Torre del Lago e di sostenere le attività del Festival Puccini. Infine 90mila euro saranno assegnati al Comune di Pescaglia per un progetto di street art e per la valorizzazione del Museo di Celle.

Così, finalmente, a 100 anni dalla morte là dove vaga "l’anima in pena" di Liù, resterà qualcosa di tangibile – come richiesto dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano – per ricordare il compositore più innovativo del ’900. Adesso la sfida per le tre amministrazioni (Lucca, Viareggio e Pescaglia) sarà quella di sfruttare quell’innovazione e quella tecnologia che animavano il Maestro che nella Villa di Viareggio aveva l’autolavaggio in giardino e rubinetti dell’acqua calda e fredda nei bagni (cosa non scontata per l’epoca). Sfruttando ad esempio la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, nonché gli ologrammi per narrare la vita intensa, avventurosa e ricca di svolte inattese oltre che di amori di Giacomo Puccini. L’obiettivo, infatti, è che partendo dalla riqualificazione dei "luoghi del Maestro" possano essere sviluppati dei progetti per un turismo culturale, sostenibile, che aiuti a diffondere nel mondo la conoscenza del musicista più innovativo della lirica italiana.

Ovviamente nell’anno del Centenario c’è spazio anche per la musica. Così il Comitato ha anche deliberato il concerto di giovedì prossimo, 22 febbraio, alla Camera dei Deputati. Mentre sta prendendo corpo il grande concerto in programma il prossimo 7 giugno all’Arena di Verona e che vedrà la partecipazione di artisti internazionali e anticipato in una vetrina d’eccezione come il festival di Sanremo da Amadeus.