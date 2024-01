I furbetti dell’emergenza piazzano gli ingombranti abusivi

E ci sono comunque i furbetti dei rifiuti anche durante il periodo emergenziale. Alia ha registrato l’"odiosa pratica dell’abbandono di rifiuti non alluvionati, che oltre a vanificare in parte il lavoro di pulizia effettuato nel periodo dell’emergenza, costituisce un notevole costo per l’intera collettività".

Come si vede dai dati (flessione registrata nelle richieste di prenotazione ingombranti nelle aree alluvionate pari al -20% rispetto al periodo precedente all’alluvione), "è evidente come, approfittando dei servizi per l’emergenza, alcuni cittadini hanno esposto rifiuti ingombranti fuori da qualsiasi regolare procedura, invece di richiedere il ritiro a domicilio o di utilizzare i servizi proposti da Alia".La società ricorda che il servizio di ritiro ingombranti gratuito a domicilio è attivo e prenotabile attraverso il sito web www.aliaserviziambientali.it o contattando il call center 800.888333 da rete fissa, 199.105105 da rete mobile e 0571.1969333 da rete fissa e mobile.

In alternativa è possibile portare gli ingombranti direttamente agli Ecocentri di Alia presenti sul territorio. Alia sta predisponendo squadre operative aggiuntive così da provvedere in breve tempo al recupero dei rifiuti esposti non regolarmente, ed ha attivato controlli ed ispezioni su tutto il territorio con gli ispettori ambientali.

"In tutte queste settimane - spiega il presidente Lorenzo Perra - Alia ha saputo dimostrare un forte senso di responsabilità e un impegno senza precedenti nel supporto alle comunità locali. L’alluvione ha causato danni significativi alle abitazioni e alle attività commerciali e artigianali della regione. In risposta a questo dramma, Alia ha mobilitato tutte le proprie risorse e competenze per garantire, con uno sforzo eccezionale, il ripristino dei servizi essenziali e il sostegno alla popolazione colpita".