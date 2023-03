I due Papi in scena al teatro Spina

I due papi in scena

Arezzo, 2 marzo 2023 – Il teatro sul menù del giovedì con due grandi spettacoli in programma nei palchi della provincia. Dall’autore premio Oscar per Bohemian Rhapsody, L’ora più buia e La teoria del tutto, Anthony McCarten, arriva il testo teatrale che ha affascinato il West End e da cui è stato tratto un film Netflix di successo: I due Papi, con due grandi interpreti quali Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo è in programma al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino stasera giovedì 2 marzo alle 20:45. Dieci anni fa, Benedetto XVI sbalordiva il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli.

Cosa ha spinto il Papa conservatore a rompere con la tradizione e a lasciare il posto a un ex buttafuori nelle balere e riformatore amante del calcio, l’empatico Papa Francesco? Una commedia di straordinaria forza emotiva, fra documento storico, dramma e humor, che racconta la nascita di un’amicizia del tutto particolare tra due uomini fuori dall’ordinario. Il testo teatrale di Anthony McCarten – incalzante e profondo, ironico e avvincente – è stato adattato per il cinema e nominato come miglior sceneggiatura agli Oscar, ai Golden Globe e ai Bafta; la produzione italiana – unica al mondo autorizzata dall’autore – è firmata dal regista Giancarlo Nicoletti. Sul palco, insieme a Colangeli e Rigillo, Anna Teresa Rossini, Ira Fronten e Alessandro Giova. L’imponente scena di Alessandro Chiti, che riproduce dai giardini di Castel Gandolfo alla terrazza di San Pietro fino all’iconica Cappella Sistina, ha ricevuto il Premio “Mulino Fenicio” per la migliore scenografia.

Sempre stasera, 2 marzo, ma alle 21 al teatro degli Antei di Pratovecchio, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sono i protagonisti della divertente commedia di Peter Quilter Bloccati dalla neve. Lo spettacolo, con la regia di Enrico Maria Lamanna, ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite e di estrema necessità. Patrick è un uomo di mezza età che negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia e vive solitario in un cottage di campagna. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Lo scontro è inevitabile. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia.