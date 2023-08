I due amanti che vissero felici e contenti

Michela

Berti

Lei era bella e giovane, il marito ricco ma anziano. L’aveva sposato per volontà della famiglia, senza amore, almeno da parte di lei. Un giorno, arrivarono al castello della Maremma alcuni nobili. Tra questi c’era un bel giovane e l’amore con Donna Garonna esplose. I due decisero di non separarsi più e per stare insieme escogitarono un piano. I coniugi dettero una festa, durante il ballo Donna Garonna, avendo preso un filtro, cadde a terra come morta. La famiglia preparò i funerali ma il marito non era troppo convinto di questo decesso e, rimasto solo davanti alla bara della moglie, le pose un carbone ardente su una mano per vedere la reazione. Che non ci fu, Donna Garonna non si mosse e il marito fu convinto del decesso. Venne sepolta nella cappella di famiglia ma, durante la notte, l’amante tolse il coperchio della tomba e fece uscire l’amata che, prima di far perdere le tracce, lasciò il fazzoletto insanguinato con il quale aveva tamponato la ferita del carbone ardente. Quando il marito si recò alla tomba, visto il fazzoletto, capì cosa fosse accaduto. Non disse nulla e si tenne questo segreto che lo tormentò per tutta la vita.