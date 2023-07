I consigli delle guide Dalle Apuane all’Amiata

Cinque itinerari: tre nella Toscana del nord (tra Apuane e Appennino) e due nella parte meridionale. I consigli doc per i lettori de La Nazione arrivano da due tra le più conosciute guide ambientali della nostra regione: Alberto Calamai e Angiolo Nardi. "Per le Apuane - esordisce Calamai - consiglio la salita al monte Sagro o alla Pania della Croce. Si tratta di escursioni molto conosciute e altrettanto battute, che si possono fare anche in autonomia". Alla domanda sul perché una famiglia o un gruppo di persone dovrebbe ingaggiare una guida escursionistica, Calamai non ha dubbi: "E’ come andare agli Uffizi da soli o con una guida. Nel nostro caso non ci limitiamo ad accompagnare le persone, ma raccontiamo loro il territorio, la natura, la fauna, come approcciarsi in maniera corretta alla montagna, i pericoli da evitare. Senza dimenticare le dritte prima di partire: dal tipo di abbigliamento, alla quantità d’acqua necessaria, alle previsioni meteo". Il monte Sagro, spiega Calamai, è una delle vette più panoramiche delle Alpi Apuane ed è molto frequentata, dal momento che la sua ascesa è alla portata di tutti. Discorso simile per la Pania della Croce, semplice da affrontare in estate ma molto pericolosa in inverno a causa della diffusa e persistente presenza di ghiaccio.

"Venendo all’Appennino tosco-emiliano - prosegue Calamai - mi sento di consigliere due tra le escursioni più conosciute, ovvero quella che collega il paese di Abetone col Libro Aperto e il sentiero che unisce la Doganaccia al Lago Scaffaiolo. Anche in questo caso ci troviamo davanti a camminate affrontabili da chiunque, seppur con l’attenzione necessaria quando si sale in montagna: in particolare ricordo l’importanza di indossare calzature adeguate al sentiero da percorrere". Nell’area dell’Amiata il consiglio di Angiolo Nardi (autore, tra l’altro, del libro Sentieri natura in terre di Siena) riguarda il sentiero che unisce Vivo d’Orcia e l’Eremicciolo. "Un percorso in quota - spiega - adatto anche alle famiglie, che sfrutta l’ombra delle faggete e presenta un dislivello più che accettabile. Il sentiero si snoda in una delle zone più belle della nostra regione e compito delle guide ambientali escursionistiche è quello di raccontare il rapporto indissolubile tra natura e storia". L’ultima dritta di Nardi riguarda la Val d’Orcia: "Consiglio l’anello del sentiero dei ‘Cipressino’, che parte da San Quirico e si snoda in uno dei paesaggi patrimonio mondiale dell’Unesco. Un’esperienza indimenticabile".

Davide Costa