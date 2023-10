I campioni di Graziani. Ragazzi con disabilità segnano gol speciali: "E’ la vittoria più bella"

di Matteo Marzotti

AREZZO

È una squadra speciale, si chiama "Calcio Champagne". È un progetto rivolto anche ai ragazzi fragili, svantaggiati, con disabilità e offre loro la possibilità di partecipare ad attività sportive strutturate e tecnici federali adeguatamente formati. Riscaldamento con giochi di gruppo con passaggi, tiri e conduzione di palla.

Un progetto che ha come testimonial il campione del mondo Ciccio Graziani: la Figc, direttamente dal magazzino della Nazionale, ha fatto arrivare capi di abbigliamento e altro materiale tecnico. Anche la Uefa si è interessata al progetto portato avanti dall’Olmoponte Santa Firmina, una realtà dilettantistica alle porte di Arezzo dove con la squadra "Calcio Champagne": a scendere in campo sono ragazzi che presentano disabilità intellettiva. Una formazione che vanta un padrino d’eccezione come il campione del mondo Ciccio Graziani. "Spesso vengo a dare una mano ad alcuni amici, a confrontarmi con loro su alcuni aspetti della scuola calcio - spiega Graziani - poi quando mi hanno detto che c’era l’intenzione di creare questo progetto, di intraprendere questo percorso mi sono messo a disposizione prendendo parte a qualche allenamento e parlando con la Figc". Oggi il Calcio Champagne è una realtà che vede una volta alla settimana una ventina circa di ragazzi dagli 8 ai 23 anni scendere in campo per un allenamento. Le famiglie che all’inizio erano titubanti, come ricorda Gianluca Livi, l’ideatore di questa formazione. "Sono un allenatore di base, ma anche un maestro di sostegno e venendo dal mondo degli Special Olympics ho proposto alla società questa idea un anno fa - racconta Gianluca - spinto anche dal fatto che oggi il calcio è diventato troppo competitivo a livello giovanile. Così abbiamo pensato di creare una squadra inclusiva: atleti normodotati e atleti speciali, insieme solo per il gusto di giocare a calcio. E l’esperimento ha dato i suoi frutti. Dai cinque ragazzi iniziali adesso abbiamo 20 calciatori".

E da poche settimane è partita anche l’esperienza del "Dream Team", una squadra di baby calciatori con disturbi dello spettro autistico. "I ragazzi partecipano agli allenamenti in maniera gratuita - spiegano i dirigenti - poi ci sono occasioni per stare insieme come cene, compleanni. Tutto quello che di fatto è nella routine di una squadra di calcio soprattutto a livello giovanile". Un progetto - il primo ad Arezzo, uno dei pochi in Toscana - che grazie anche alla figura di Francesco Graziani ha permesso di catturare l’attenzione di nuovi partner e che la settimana scorsa ha visto la Fondazione Vasco Romanelli regalare ai ragazzi del Calcio Champagne un pulmino per le future trasferte. "Per il momento stiamo svolgendo allenamenti con cadenza settimanale - prosegue Gianluca Livi - con i ragazzi che sono seguiti da un preparatore atletico, un allenatore dei portieri e altre figure specializzate. Poi non escludiamo in futuro di poter giocare contro altre formazioni come la nostra". Ipotesi che è subito confermata da Graziani. "Ci sono contatti con la Fiorentina che ha una squadra di ragazzi speciali e magari già a metà novembre scenderemo in campo contro di loro - spiega l’ex calciatore viola - la finalità comunque resta quella di far divertire questi ragazzi permettendogli di giocare a calcio e far parte di un gruppo".